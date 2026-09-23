Soundgarden - Down On The Upside (0602547924469) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Down On The Upside
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 624784
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Down On The Upside
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Soundgarden - Down On The Upside (0602547924469) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание пятого студийного альбома американской рок-группы Soundgarden, оригинал был выпущен в 1996 году на лейбле A&amp;amp;amp;amp;M Records. Музыка на этом альбоме была заметно менее тяжёлой, чем на предыдущих работах группы — музыканты экспериментировали с разным звучанием. Альбом дебютировал под номером два в американском чарте Billboard 200 и разошелся в количестве более 200 000 копий за первую неделю. В поддержку диска были выпущены синглы: «Pretty Noose», «Burden in My Hand», «Blow Up the Outside World» и «Ty Cobb». В переиздание включен код на скачивание цифровой версии альбома.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Down On The Upside
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Ремастированное переиздание пятого студийного альбома американской рок-группы Soundgarden, оригинал был выпущен в 1996 году на лейбле A&amp;amp;amp;amp;M Records. Музыка на этом альбоме была заметно менее тяжёлой, чем на предыдущих работах группы — музыканты экспериментировали с разным звучанием. Альбом дебютировал под номером два в американском чарте Billboard 200 и разошелся в количестве более 200 000 копий за первую неделю. В поддержку диска были выпущены синглы: «Pretty Noose», «Burden in My Hand», «Blow Up the Outside World» и «Ty Cobb». В переиздание включен код на скачивание цифровой версии альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Soundgarden - Down On The Upside (0602547924469) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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