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Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Paradise Lost, Drown In Darkness (0840588158812) - фото 1
Виниловая пластинка Paradise Lost, Drown In Darkness (0840588158812) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Drown In Darkness (0840588158812) - фото 1
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Drown In Darkness (0840588158812) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624658
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка

Создатели, пионеры и поставщики готик-дум-метал сцены, которая получила известность в начале 90-х, британские Paradise Lost выросли из скромных северных корней и стали одним из ведущих британских исполнителей в жанре металл на протяжении десятилетия и далее, оставаясь такими же актуальными и почитаемыми, как и прежде, по сей день. Двойное виниловое переиздание альбома 1989 года Drown in Darkness - The Early Demos, в котором собраны демозаписи группы, сделанные в 1988 и 1989 годах, и представлены подробные примечания вокалиста Ника Холмса.

Отзывы о товаре Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Создатели, пионеры и поставщики готик-дум-метал сцены, которая получила известность в начале 90-х, британские Paradise Lost выросли из скромных северных корней и стали одним из ведущих британских исполнителей в жанре металл на протяжении десятилетия и далее, оставаясь такими же актуальными и почитаемыми, как и прежде, по сей день. Двойное виниловое переиздание альбома 1989 года Drown in Darkness - The Early Demos, в котором собраны демозаписи группы, сделанные в 1988 и 1989 годах, и представлены подробные примечания вокалиста Ника Холмса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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