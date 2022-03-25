Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2022
Исполнитель
Juanita Euka
Альбом (сингл)
Mabanzo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 624445
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4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548033861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2022
Исполнитель
Juanita Euka
Альбом (сингл)
Mabanzo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка
Strut представляют Mabanzo - дебютный сольный альбом конголезской вокалистки Хуаниты Эука. Знакомое многим лицо на яркой лондонской сцене живой музыки за последнее десятилетие, Хуанита была фронтменом динамичных живых выступлений лондонского Afrobeat Collective, слияния и перекрестного опыления Animanz и самобытного кубинского коллектива Wara. В качестве сольной исполнительницы она пробилась в начале 2020 года, исполнив свой сингл Alma Seca в 3 сезоне блокбастера Killing Eve.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548033861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2022
Исполнитель
Juanita Euka
Альбом (сингл)
Mabanzo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Strut представляют Mabanzo - дебютный сольный альбом конголезской вокалистки Хуаниты Эука. Знакомое многим лицо на яркой лондонской сцене живой музыки за последнее десятилетие, Хуанита была фронтменом динамичных живых выступлений лондонского Afrobeat Collective, слияния и перекрестного опыления Animanz и самобытного кубинского коллектива Wara. В качестве сольной исполнительницы она пробилась в начале 2020 года, исполнив свой сингл Alma Seca в 3 сезоне блокбастера Killing Eve.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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