Top.Mail.Ru
Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото 1
Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото 2
Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото 3
Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
06.04.2018
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
The Deconstruction
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото 1
  • Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото 2
  • Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото 3
  • Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624423
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5414940006650]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
06.04.2018
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
The Deconstruction
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка

The Deconstruction-двенадцатый студийный альбом американской рок-группы Eels, выпущенный 6 апреля 2018 года. Двенадцатый студийный релиз группы последовал за четырехлетним периодом, когда фронтмен E взял перерыв в музыке. Альбом получил положительные отзывы.

Отзывы о товаре Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5414940006650]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
06.04.2018
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
The Deconstruction
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Deconstruction-двенадцатый студийный альбом американской рок-группы Eels, выпущенный 6 апреля 2018 года. Двенадцатый студийный релиз группы последовал за четырехлетним периодом, когда фронтмен E взял перерыв в музыке. Альбом получил положительные отзывы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eels - The Deconstruction (V10) (coloured) (5414940006650) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...