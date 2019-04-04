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Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка

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Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.04.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624383
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Загружаем...
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Загружаем...
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Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.04.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка

Sketches Of Spain - альбом Майлза Дейвиса, записанный в 1959-1960 и выпущенный Columbia Records в 1960 году. Альбом посвящён культуре Испании и в б?льшей степени основан на заранее подготовленных оркестровках, в меньшей - на импровизации, чем какой-либо из альбомов Дейвиса этого периода. Альбом явился результатом сотрудничества Дейвиса с композитором и аранжировщиком Джилом Эвансом. Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.



Теги товара: Fusion

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.04.2019
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Sketches Of Spain - альбом Майлза Дейвиса, записанный в 1959-1960 и выпущенный Columbia Records в 1960 году. Альбом посвящён культуре Испании и в б?льшей степени основан на заранее подготовленных оркестровках, в меньшей - на импровизации, чем какой-либо из альбомов Дейвиса этого периода. Альбом явился результатом сотрудничества Дейвиса с композитором и аранжировщиком Джилом Эвансом. Американский джазовый трубач и бэнд-лидер Miles Davis родился в 1926 году и умер в 1991. Оказал большое влияние на развитие музыки XX века, стоял у истоков таких направлений, как cool jazz, modal jazz и fusion. Также в заслуги Дейвису приписывают создание оригинального стиля игры на трубе, который взяли на вооружение трубачи, играющие в стилях кул и бибоп.


Теги товара: Fusion
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Miles Davis - Sketches Of Spain (0888751119314) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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