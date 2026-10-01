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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 купить с доставкой в Москве
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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762

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Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 - фото 1
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 - фото 2
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 - фото 3
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 - фото 1
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 - фото 2
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 - фото 3
  • Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621281
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Источник питания
2xLR48/AG5 1.5В, 3xLR41/AG3 1.5В
Калибр
7.62x39 мм
Материал
Латунь
Тип лазера
красный полупроводниковый
Длина волны лазерного излучения
632-650 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х1
Вес, г.
100

Описание товара Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762

Лазерный патрон Veber 7.62mm CBS-CL762 является самостоятельным, готовым к использованию изделием. Позволяет производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Это особенно актуально при использование дорогих боеприпасов. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки. Нельзя не отметить и другую полезную функцию этих лазерных пристрелочных патронов — возможность прямо перед охотой очень быстро проверить не сбился ли ваш хорошо пристрелянный оптический прицел при транспортировке. Помните, что промахи не редки по этой причине. Малый вес и форма патрона удобны в использовании и не занимают много места в экипировке стрелка и охотника. Включение прибора осуществляется поворотом донца гильзы. Выключение прибора осуществляется поворотом донца гильзы и удалением элементов питания из лазерного модуля.

Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL762




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Источник питания
2xLR48/AG5 1.5В, 3xLR41/AG3 1.5В
Калибр
7.62x39 мм
Материал
Латунь
Тип лазера
красный полупроводниковый
Длина волны лазерного излучения
632-650 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный патрон Veber 7.62mm CBS-CL762 является самостоятельным, готовым к использованию изделием. Позволяет производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Это особенно актуально при использование дорогих боеприпасов. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки. Нельзя не отметить и другую полезную функцию этих лазерных пристрелочных патронов — возможность прямо перед охотой очень быстро проверить не сбился ли ваш хорошо пристрелянный оптический прицел при транспортировке. Помните, что промахи не редки по этой причине. Малый вес и форма патрона удобны в использовании и не занимают много места в экипировке стрелка и охотника. Включение прибора осуществляется поворотом донца гильзы. Выключение прибора осуществляется поворотом донца гильзы и удалением элементов питания из лазерного модуля.
Самовывоз
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