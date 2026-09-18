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Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver купить с доставкой в Москве
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Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver

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Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 1
Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 2
Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 3
Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 4
Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
  • Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 1
  • Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 2
  • Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 3
  • Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 4
  • Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332437
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Источник питания
3xLR44
Материал
алюминиевый сплав
Тип лазера
красный
Длина волны лазерного излучения
625-660 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, г.
200

Описание товара Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver

Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver предназначен для формирования на цели светового пятна, совмещённого со средней точкой попадания оружия. Используется для ускорения и облегчения прицеливания на коротких и средних дистанциях стрельбы. Луч ЛЦУ не виден на чистом воздухе. Стрелок наблюдает только ярко-красное световое пятно на поверхности цели, которое совпадает c точкой прицеливания оружия. В комплекте съемное крепление на Weaver, которое позволяет установить изделие не только прямо на оружие, но и на корпус телескопического прицела (через переходники, имеются в продаже, в комплект не входят). Выносная кнопка включения на спиральном проводе позволяет стрелку расположить её на оружии в удобном для него месте. Корпус ЛЦУ изготовлен из алюминиевого сплава, диаметр корпуса 19 мм, на передней части корпуса расположены винты регулировки светового пятна (по вертикали и по горизонтали). Задняя крышка прибора отвинчивается для установки 3 элементов питания типа LR44, комплекта батарей хватит примерно на 24 часа использования ЛЦУ. Выходная мощность лазера менее 5 мВт, максимальная дальность лазерного излучения 1000 м.

Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Источник питания
3xLR44
Материал
алюминиевый сплав
Тип лазера
красный
Длина волны лазерного излучения
625-660 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver предназначен для формирования на цели светового пятна, совмещённого со средней точкой попадания оружия. Используется для ускорения и облегчения прицеливания на коротких и средних дистанциях стрельбы. Луч ЛЦУ не виден на чистом воздухе. Стрелок наблюдает только ярко-красное световое пятно на поверхности цели, которое совпадает c точкой прицеливания оружия. В комплекте съемное крепление на Weaver, которое позволяет установить изделие не только прямо на оружие, но и на корпус телескопического прицела (через переходники, имеются в продаже, в комплект не входят). Выносная кнопка включения на спиральном проводе позволяет стрелку расположить её на оружии в удобном для него месте. Корпус ЛЦУ изготовлен из алюминиевого сплава, диаметр корпуса 19 мм, на передней части корпуса расположены винты регулировки светового пятна (по вертикали и по горизонтали). Задняя крышка прибора отвинчивается для установки 3 элементов питания типа LR44, комплекта батарей хватит примерно на 24 часа использования ЛЦУ. Выходная мощность лазера менее 5 мВт, максимальная дальность лазерного излучения 1000 м.
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Отзывы


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