Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver
Лазерный целеуказатель Veber LT-420R Weaver предназначен для формирования на цели светового пятна, совмещённого со средней точкой попадания оружия. Используется для ускорения и облегчения прицеливания на коротких и средних дистанциях стрельбы. Луч ЛЦУ не виден на чистом воздухе. Стрелок наблюдает только ярко-красное световое пятно на поверхности цели, которое совпадает c точкой прицеливания оружия. В комплекте съемное крепление на Weaver, которое позволяет установить изделие не только прямо на оружие, но и на корпус телескопического прицела (через переходники, имеются в продаже, в комплект не входят). Выносная кнопка включения на спиральном проводе позволяет стрелку расположить её на оружии в удобном для него месте. Корпус ЛЦУ изготовлен из алюминиевого сплава, диаметр корпуса 19 мм, на передней части корпуса расположены винты регулировки светового пятна (по вертикали и по горизонтали). Задняя крышка прибора отвинчивается для установки 3 элементов питания типа LR44, комплекта батарей хватит примерно на 24 часа использования ЛЦУ. Выходная мощность лазера менее 5 мВт, максимальная дальность лазерного излучения 1000 м.
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