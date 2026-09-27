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Характеристики
Тип товара
Лазерные целеукаазатели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615639
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Описание товара Лазерный целеуказатель холодной пристрелки CBS-CL16
Лазерный патрон холодной пристрелки CBS- CL16 - целеуказатель, позволяющий производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Такая проверка экономит патроны, что особенно актуально при использовании дорогих боеприпасов 16 калибра. Лазерный патрон устанавливается в патронник. Лазерный луч (красного цвета) проходит параллельно оси ствола и точно указывает место виртуального попадания пули. Эффективная дистанция работы устройства – до 50 м, зависит от погодных условий и условий освещения мишени. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки, совмещая прицельную метку с центром лазерного пятна на мишени. Помимо этого, лазерный пристрелочный патрон дает возможность непосредственно перед выстрелом проверить, не сбился ли оптический прицел при транспортировке. Лазерный патрон холодной пристрелки изготовлен из латуни, имеет малый вес и не займет много места в экипировке стрелка или охотника. Питание от 3 батарей LR44/AG13 1.5В (в комплекте 4 батареи, одна из которых запасная). Лазерный целеуказатель не предназначен для использования в качестве фальшпатрона. Для этой цели применяют фальшпатрон 16 калибр.
Лазерный патрон холодной пристрелки CBS- CL16 - целеуказатель, позволяющий производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Такая проверка экономит патроны, что особенно актуально при использовании дорогих боеприпасов 16 калибра. Лазерный патрон устанавливается в патронник. Лазерный луч (красного цвета) проходит параллельно оси ствола и точно указывает место виртуального попадания пули. Эффективная дистанция работы устройства – до 50 м, зависит от погодных условий и условий освещения мишени. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки, совмещая прицельную метку с центром лазерного пятна на мишени. Помимо этого, лазерный пристрелочный патрон дает возможность непосредственно перед выстрелом проверить, не сбился ли оптический прицел при транспортировке. Лазерный патрон холодной пристрелки изготовлен из латуни, имеет малый вес и не займет много места в экипировке стрелка или охотника. Питание от 3 батарей LR44/AG13 1.5В (в комплекте 4 батареи, одна из которых запасная). Лазерный целеуказатель не предназначен для использования в качестве фальшпатрона. Для этой цели применяют фальшпатрон 16 калибр.
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