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Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 7
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 8
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Mob Rules
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617516
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538846850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Mob Rules
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Turn Up The Night, Voodoo, The Sign Of The Southern Cross, E5150, The Mob Rules, Country Girl, Slipping Away, Falling Off The Edge Of The World, Over And Over, The Mob Rules (Heavy Metal Soundtrack Version), Die Young (Live B-Side Of The Mob Rules), The Mob Rules (New 2021 Mix), The Sign Of The Southern Cross, Heaven And Hell, Country Girl, Slipping Away, The Mob Rules, Voodoo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка

"Mob Rules" - переиздание студийного альбома группы Black Sabbath, первоначально выпущенного в 1981 году. Альбом занял 29-е место в американском чарте Billboard 200. Это первый альбом с Винни Апписи, заменившим Билла Уорда, на ударных. Тексты песен мрачные, как, например, в композициях "The Sign of the Southern Cross" и "Falling Off the Edge of the World". Название инструментальной песни "E5150" придумано Гизером Батлером и представляет собой написание слова EVIL. Получено путём перевода римских цифр в арабские. Black Sabbath - британская рок-группа, образованная в Бирмингеме, Англия, в 1968 году и оказавшая значительное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего, хеви-метал. Дебютный альбом "Black Sabbath" считается одним из первых хеви-метал-альбомов, заложившим, кроме того, фундамент и для последующего развития дум-метала. Десять альбомов группы входили в первую десятку UK Albums Chart. К 2012 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 миллионам. Группа воссоединилась в первоначальном составе в 2011 году. В 2012 году музыканты выступили на нескольких музыкальных фестивалях, а в 2013 году записали новый альбом и провели масштабное мировое турне. 3 сентября 2015 года группа объявила о старте прощального тура под названием "THE END"; 4 февраля 2017 года был сыгран последний концерт, после чего группа распалась. Айомми не исключил запись нового материала или одноразовых выступлений под именем Black Sabbath.



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное издание всем в коллекцию
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка. Хороший звук.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Первый диск супер, второй бессмысленное дополнение бонусами, с посредственным качеством звука, можно выкинуть сразу
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Читал что голос Дио на этом релизе глуховат. На моём экземпляре этого не заметил. Звук отличный. Компрессия умеренная, масса тихая. Фанатам Дио маст хэв.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538846850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Mob Rules
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Turn Up The Night, Voodoo, The Sign Of The Southern Cross, E5150, The Mob Rules, Country Girl, Slipping Away, Falling Off The Edge Of The World, Over And Over, The Mob Rules (Heavy Metal Soundtrack Version), Die Young (Live B-Side Of The Mob Rules), The Mob Rules (New 2021 Mix), The Sign Of The Southern Cross, Heaven And Hell, Country Girl, Slipping Away, The Mob Rules, Voodoo
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Mob Rules" - переиздание студийного альбома группы Black Sabbath, первоначально выпущенного в 1981 году. Альбом занял 29-е место в американском чарте Billboard 200. Это первый альбом с Винни Апписи, заменившим Билла Уорда, на ударных. Тексты песен мрачные, как, например, в композициях "The Sign of the Southern Cross" и "Falling Off the Edge of the World". Название инструментальной песни "E5150" придумано Гизером Батлером и представляет собой написание слова EVIL. Получено путём перевода римских цифр в арабские. Black Sabbath - британская рок-группа, образованная в Бирмингеме, Англия, в 1968 году и оказавшая значительное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего, хеви-метал. Дебютный альбом "Black Sabbath" считается одним из первых хеви-метал-альбомов, заложившим, кроме того, фундамент и для последующего развития дум-метала. Десять альбомов группы входили в первую десятку UK Albums Chart. К 2012 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 миллионам. Группа воссоединилась в первоначальном составе в 2011 году. В 2012 году музыканты выступили на нескольких музыкальных фестивалях, а в 2013 году записали новый альбом и провели масштабное мировое турне. 3 сентября 2015 года группа объявила о старте прощального тура под названием "THE END"; 4 февраля 2017 года был сыгран последний концерт, после чего группа распалась. Айомми не исключил запись нового материала или одноразовых выступлений под именем Black Sabbath.


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное издание всем в коллекцию
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка. Хороший звук.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Первый диск супер, второй бессмысленное дополнение бонусами, с посредственным качеством звука, можно выкинуть сразу
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Читал что голос Дио на этом релизе глуховат. На моём экземпляре этого не заметил. Звук отличный. Компрессия умеренная, масса тихая. Фанатам Дио маст хэв.


Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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