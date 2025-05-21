Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка
"Mob Rules" - переиздание студийного альбома группы Black Sabbath, первоначально выпущенного в 1981 году. Альбом занял 29-е место в американском чарте Billboard 200. Это первый альбом с Винни Апписи, заменившим Билла Уорда, на ударных. Тексты песен мрачные, как, например, в композициях "The Sign of the Southern Cross" и "Falling Off the Edge of the World". Название инструментальной песни "E5150" придумано Гизером Батлером и представляет собой написание слова EVIL. Получено путём перевода римских цифр в арабские. Black Sabbath - британская рок-группа, образованная в Бирмингеме, Англия, в 1968 году и оказавшая значительное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего, хеви-метал. Дебютный альбом "Black Sabbath" считается одним из первых хеви-метал-альбомов, заложившим, кроме того, фундамент и для последующего развития дум-метала. Десять альбомов группы входили в первую десятку UK Albums Chart. К 2012 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 миллионам. Группа воссоединилась в первоначальном составе в 2011 году. В 2012 году музыканты выступили на нескольких музыкальных фестивалях, а в 2013 году записали новый альбом и провели масштабное мировое турне. 3 сентября 2015 года группа объявила о старте прощального тура под названием "THE END"; 4 февраля 2017 года был сыгран последний концерт, после чего группа распалась. Айомми не исключил запись нового материала или одноразовых выступлений под именем Black Sabbath.
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Теги товара: Black Sabbath
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Теги товара: Black Sabbath
Достоинства:
Комментарий:
отличное издание всем в коллекцию
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка. Хороший звук.
Достоинства:
Комментарий:
Первый диск супер, второй бессмысленное дополнение бонусами, с посредственным качеством звука, можно выкинуть сразу
Достоинства:
Комментарий:
Читал что голос Дио на этом релизе глуховат. На моём экземпляре этого не заметил. Звук отличный. Компрессия умеренная, масса тихая. Фанатам Дио маст хэв.
Отзывы о товаре Black Sabbath - Mob Rules (4050538846850) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
отличное издание всем в коллекцию
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка. Хороший звук.
Достоинства:
Комментарий:
Первый диск супер, второй бессмысленное дополнение бонусами, с посредственным качеством звука, можно выкинуть сразу
Достоинства:
Комментарий:
Читал что голос Дио на этом релизе глуховат. На моём экземпляре этого не заметил. Звук отличный. Компрессия умеренная, масса тихая. Фанатам Дио маст хэв.