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The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка

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The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 1
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 2
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 3
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 4
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 5
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 6
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 7
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 8
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 9
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 10
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617509
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547822291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Wouldn't It Be Nice, You Still Believe In Me, That's Not Me, Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder), I'm Waiting For The Day, Let's Go Away For A While, Sloop John B., God Only Knows, I Know There's An Answer, Here Today, I Just Wasn't Made For These Times, Pet Sounds, Caroline, No
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка

Музыкальный альбом в исполнении американской рок-группы "The Beach Boys".



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547822291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Wouldn't It Be Nice, You Still Believe In Me, That's Not Me, Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder), I'm Waiting For The Day, Let's Go Away For A While, Sloop John B., God Only Knows, I Know There's An Answer, Here Today, I Just Wasn't Made For These Times, Pet Sounds, Caroline, No
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом в исполнении американской рок-группы "The Beach Boys".


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beach Boys - Pet Sounds (0602547822291) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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