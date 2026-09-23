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Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка

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Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 1
Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 2
Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 3
Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 4
Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 5
Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 6
Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 7
Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Reuben Wilson
Альбом (сингл)
Love Bug
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 1
  • Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 2
  • Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 3
  • Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 4
  • Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 5
  • Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 6
  • Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 7
  • Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438293001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Reuben Wilson
Альбом (сингл)
Love Bug
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка

Love Bug - второй альбом американского органиста Рубена Уилсона, записанный в 1969 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2021 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Реюбен Уилсон - джазовый органист, известен работами в стилях соул-джаз и кислотный джаз, его узнают благодаря его главному треку Got to Get Your Own.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438293001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Reuben Wilson
Альбом (сингл)
Love Bug
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Love Bug - второй альбом американского органиста Рубена Уилсона, записанный в 1969 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Аудиофильское ремастрированное переиздание 2021 года с оригинальных аналоговых мастер-лент на 180-гр черном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Реюбен Уилсон - джазовый органист, известен работами в стилях соул-джаз и кислотный джаз, его узнают благодаря его главному треку Got to Get Your Own.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Reuben Wilson - Love Bug (0602438293001) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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