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Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка

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Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 1
Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 2
Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 3
Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 4
Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 5
Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 6
Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 7
Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
When The Eagle Flies
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 1
  • Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 2
  • Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 3
  • Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 4
  • Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 5
  • Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 6
  • Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 7
  • Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617445
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602577512599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
When The Eagle Flies
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка

When The Eagle Flies - ремастированное переиздание студийного альбома коллектива Traffic, первоначально выпущенного в 1974 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Traffic - британская рок-группа из Бирмингема, образованная в апреле 1967 года Стивом Уинвудом, Джимом Капальди, Крисом Вудом и Дэвидом Мэйсоном. В начале творческого пути группа исполняла психоделический рок, разнообразив своё звучание за счёт использования таких инструментов, как меллотрон, клавесин, ситар, различных язычковых инструментов, а также использовании элементов джаза и музыкальной импровизации. Первый успех группе принесли синглы Paper Sun, Hole in My Shoe и Here We Go Round the Mulberry Bush (1967 год). В декабре того же года вышел и первый долгоиграющий альбом группы Mr. Fantasy, достигший #16 в UK albums chart и #88 в Billboard 200. В 1969 году группа распалась, Стив Уинвуд присоединился к недолговечной супергруппе Blind Faith, но уже на следующий год музыканты воссоединилась вновь и выпустили свой четвёртый студийный альбом John Barleycorn Must Die. С этого момента состав группы постоянно менялся до тех пор, пока она окончательно не распалась в 1974 году. Частичное воссоединение с Уинвудом и Капальди произошло в 1994 году. В 2004 году группа Traffic была занесена в Зал славы рок-н-ролла.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602577512599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
When The Eagle Flies
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
When The Eagle Flies - ремастированное переиздание студийного альбома коллектива Traffic, первоначально выпущенного в 1974 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Traffic - британская рок-группа из Бирмингема, образованная в апреле 1967 года Стивом Уинвудом, Джимом Капальди, Крисом Вудом и Дэвидом Мэйсоном. В начале творческого пути группа исполняла психоделический рок, разнообразив своё звучание за счёт использования таких инструментов, как меллотрон, клавесин, ситар, различных язычковых инструментов, а также использовании элементов джаза и музыкальной импровизации. Первый успех группе принесли синглы Paper Sun, Hole in My Shoe и Here We Go Round the Mulberry Bush (1967 год). В декабре того же года вышел и первый долгоиграющий альбом группы Mr. Fantasy, достигший #16 в UK albums chart и #88 в Billboard 200. В 1969 году группа распалась, Стив Уинвуд присоединился к недолговечной супергруппе Blind Faith, но уже на следующий год музыканты воссоединилась вновь и выпустили свой четвёртый студийный альбом John Barleycorn Must Die. С этого момента состав группы постоянно менялся до тех пор, пока она окончательно не распалась в 1974 году. Частичное воссоединение с Уинвудом и Капальди произошло в 1994 году. В 2004 году группа Traffic была занесена в Зал славы рок-н-ролла.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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