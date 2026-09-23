Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка
"Lover" - студийный альбом 2019 года американской кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт. Релиз представлен на двойном: розовом и голубом виниле. Тейлор Элисон Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Второй альбом Свифт Fearless был выпущен в 2008 году и стал международным прорывом. Популярность синглов "Love Story" и "You Belong With Me" помогла Fearless занять первое место в чарте Billboard 200 и стать самым продаваемым альбомом 2009 года в США. Fearless получил четыре премии Грэмми, включая главную номинацию "Альбом года", в которой Свифт стала самой молодой победительницей в истории. Выпущенный в 2010 году третий альбом Свифт "Speak Now" дебютировал на первом месте Billboard 200, разойдясь тиражом более одного миллиона копий за первую неделю. Сингл "Mean" стал обладателем Грэмми в двух номинациях. В 2012 году последовал релиз четвёртого студийного альбома Red, который дебютировал на первых местах в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии. Red также дебютировал с первого места в Billboard 200 с недельными продажами 1,2 млн копий, что стало наивысшим показателем за последние десять лет. Синглы "We Are Never Ever Getting Back Together" и "I Knew You Were Trouble" стали мировыми хитами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитIndochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитThe Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитChick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитElton John - The Big Picture (0602557383201) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитLenny Kravitz - Mama Said (0602567581918) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитLang Lang - Bach: Goldberg Variations (0028948197361) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитOST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитDavis Miles, Ascenseur Pour L'echafaud (V10) (0600753796399) вин...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитJohn Coltrane - Crescent (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438075...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитElla Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis (Analogue, Acous...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитHozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка