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Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 9
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 10
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Lover
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 9
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 10
  • Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617433
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508148453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Lover
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Forgot That You Existed, Cruel Summer, Lover, The Man, The Archer, I Think He Knows, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Paper Rings, Cornelia Street, Death By A Thousand Cuts, London Boy, False God, You Need To Calm Down, Afterglow, ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco), It’s Nice To Have A Friend, Daylight
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка

"Lover" - студийный альбом 2019 года американской кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт. Релиз представлен на двойном: розовом и голубом виниле. Тейлор Элисон Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Второй альбом Свифт Fearless был выпущен в 2008 году и стал международным прорывом. Популярность синглов "Love Story" и "You Belong With Me" помогла Fearless занять первое место в чарте Billboard 200 и стать самым продаваемым альбомом 2009 года в США. Fearless получил четыре премии Грэмми, включая главную номинацию "Альбом года", в которой Свифт стала самой молодой победительницей в истории. Выпущенный в 2010 году третий альбом Свифт "Speak Now" дебютировал на первом месте Billboard 200, разойдясь тиражом более одного миллиона копий за первую неделю. Сингл "Mean" стал обладателем Грэмми в двух номинациях. В 2012 году последовал релиз четвёртого студийного альбома Red, который дебютировал на первых местах в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии. Red также дебютировал с первого места в Billboard 200 с недельными продажами 1,2 млн копий, что стало наивысшим показателем за последние десять лет. Синглы "We Are Never Ever Getting Back Together" и "I Knew You Were Trouble" стали мировыми хитами.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508148453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Lover
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Forgot That You Existed, Cruel Summer, Lover, The Man, The Archer, I Think He Knows, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Paper Rings, Cornelia Street, Death By A Thousand Cuts, London Boy, False God, You Need To Calm Down, Afterglow, ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco), It’s Nice To Have A Friend, Daylight
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Lover" - студийный альбом 2019 года американской кантри-поп-исполнительницы Тейлор Свифт. Релиз представлен на двойном: розовом и голубом виниле. Тейлор Элисон Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Второй альбом Свифт Fearless был выпущен в 2008 году и стал международным прорывом. Популярность синглов "Love Story" и "You Belong With Me" помогла Fearless занять первое место в чарте Billboard 200 и стать самым продаваемым альбомом 2009 года в США. Fearless получил четыре премии Грэмми, включая главную номинацию "Альбом года", в которой Свифт стала самой молодой победительницей в истории. Выпущенный в 2010 году третий альбом Свифт "Speak Now" дебютировал на первом месте Billboard 200, разойдясь тиражом более одного миллиона копий за первую неделю. Сингл "Mean" стал обладателем Грэмми в двух номинациях. В 2012 году последовал релиз четвёртого студийного альбома Red, который дебютировал на первых местах в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии. Red также дебютировал с первого места в Billboard 200 с недельными продажами 1,2 млн копий, что стало наивысшим показателем за последние десять лет. Синглы "We Are Never Ever Getting Back Together" и "I Knew You Were Trouble" стали мировыми хитами.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Lover (coloured) (0602508148453) виниловая пластинка - купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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