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Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка

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Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 5
Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pastel Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 5
  • Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617413
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753605714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pastel Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Be My Husband, Nobody Knows You When You're Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Don't Blow, Ain't No Use, Strange Fruit, Sinnerman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Be My Husband, Nobody Knows You When You're Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Don't Blow, Ain't No Use, Strange Fruit, Sinnerman

Отзывы о товаре Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753605714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pastel Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Be My Husband, Nobody Knows You When You're Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Don't Blow, Ain't No Use, Strange Fruit, Sinnerman
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Be My Husband, Nobody Knows You When You're Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Don't Blow, Ain't No Use, Strange Fruit, Sinnerman
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - Pastel Blues (0600753605714) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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