Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 617387
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4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(Nothing But) Ashes…, The Ladder, Impossible, This Time, This Place…, How The Flowers Grow, If You Want Me, There, Beyond The Trees, Breathe, The Mourning Sun, Press «R»
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: (Nothing But) Ashes…, The Ladder, Impossible, This Time, This Place…, How The Flowers Grow, If You Want Me, There, Beyond The Trees, Breathe, The Mourning Sun, Press «R»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(Nothing But) Ashes…, The Ladder, Impossible, This Time, This Place…, How The Flowers Grow, If You Want Me, There, Beyond The Trees, Breathe, The Mourning Sun, Press «R»
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: (Nothing But) Ashes…, The Ladder, Impossible, This Time, This Place…, How The Flowers Grow, If You Want Me, There, Beyond The Trees, Breathe, The Mourning Sun, Press «R»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Замечательный альбом красивой и немного не обычной электронной музыки на двойном виниле, Gatefold. Винил тихий, щелчков и шуршалок не заметил.
Недостатки:
на второй пластинке есть небольшая волна, но это не критично - на звук не влияет
Комментарий:
Шикарный электронный альбом в классическом стиле Röyksopp, с приглашенными артистами, дополняющими альбом и делающими его целостным и запоминающимся. Музыка прекрасно подходит для прослушивания при езде по ночной автотрассе. Мне особенно понравился The Ladder за его просторные миксы, шикарно вписывающиеся в городские автодороги с их яркими разделительными линиями, светофорными вспышками и огнями магазинов, отражающиеся на мокром после дождя асфальте, когда вы въезжаете в город. В альбоме нет слабых мест — он стоит покупки. Рекомендую!
Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка
Достоинства:
Замечательный альбом красивой и немного не обычной электронной музыки на двойном виниле, Gatefold. Винил тихий, щелчков и шуршалок не заметил.
Недостатки:
на второй пластинке есть небольшая волна, но это не критично - на звук не влияет
Комментарий:
Шикарный электронный альбом в классическом стиле Röyksopp, с приглашенными артистами, дополняющими альбом и делающими его целостным и запоминающимся. Музыка прекрасно подходит для прослушивания при езде по ночной автотрассе. Мне особенно понравился The Ladder за его просторные миксы, шикарно вписывающиеся в городские автодороги с их яркими разделительными линиями, светофорными вспышками и огнями магазинов, отражающиеся на мокром после дождя асфальте, когда вы въезжаете в город. В альбоме нет слабых мест — он стоит покупки. Рекомендую!