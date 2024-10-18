Top.Mail.Ru
Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 1
Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 2
Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 3
Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 4
Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 1
  • Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 2
  • Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 3
  • Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 4
  • Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(Nothing But) Ashes…, The Ladder, Impossible, This Time, This Place…, How The Flowers Grow, If You Want Me, There, Beyond The Trees, Breathe, The Mourning Sun, Press «R»
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: (Nothing But) Ashes…, The Ladder, Impossible, This Time, This Place…, How The Flowers Grow, If You Want Me, There, Beyond The Trees, Breathe, The Mourning Sun, Press «R»



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка

18.10.2024
Юрий

Достоинства:
Замечательный альбом красивой и немного не обычной электронной музыки на двойном виниле, Gatefold. Винил тихий, щелчков и шуршалок не заметил.

Недостатки:
на второй пластинке есть небольшая волна, но это не критично - на звук не влияет

Комментарий:
Шикарный электронный альбом в классическом стиле Röyksopp, с приглашенными артистами, дополняющими альбом и делающими его целостным и запоминающимся. Музыка прекрасно подходит для прослушивания при езде по ночной автотрассе. Мне особенно понравился The Ladder за его просторные миксы, шикарно вписывающиеся в городские автодороги с их яркими разделительными линиями, светофорными вспышками и огнями магазинов, отражающиеся на мокром после дождя асфальте, когда вы въезжаете в город. В альбоме нет слабых мест — он стоит покупки. Рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060236636812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Profound Mysteries
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(Nothing But) Ashes…, The Ladder, Impossible, This Time, This Place…, How The Flowers Grow, If You Want Me, There, Beyond The Trees, Breathe, The Mourning Sun, Press «R»
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: (Nothing But) Ashes…, The Ladder, Impossible, This Time, This Place…, How The Flowers Grow, If You Want Me, There, Beyond The Trees, Breathe, The Mourning Sun, Press «R»


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.10.2024
Юрий

Достоинства:
Замечательный альбом красивой и немного не обычной электронной музыки на двойном виниле, Gatefold. Винил тихий, щелчков и шуршалок не заметил.

Недостатки:
на второй пластинке есть небольшая волна, но это не критично - на звук не влияет

Комментарий:
Шикарный электронный альбом в классическом стиле Röyksopp, с приглашенными артистами, дополняющими альбом и делающими его целостным и запоминающимся. Музыка прекрасно подходит для прослушивания при езде по ночной автотрассе. Мне особенно понравился The Ladder за его просторные миксы, шикарно вписывающиеся в городские автодороги с их яркими разделительными линиями, светофорными вспышками и огнями магазинов, отражающиеся на мокром после дождя асфальте, когда вы въезжаете в город. В альбоме нет слабых мест — он стоит покупки. Рекомендую!


Royksopp - Profound Mysteries (5060236636812) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...