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Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка

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Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 1
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 2
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 3
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 4
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 5
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 6
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 7
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 8
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 9
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 10
Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Tubular Bells
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 5
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 6
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 7
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 8
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 9
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 10
  • Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617316
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527035314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Tubular Bells
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома 1973 года, который называют лучшим в карьере Олдфилда. Пластинка пользуется огромной популярностью. Так, в Британии было продано 2 630 000 копий, а по всему миру примерно 17 миллионов. Все песни написаны Майком Олдфилдом, за исключением Sailors Hornpipe (народная музыка в авторской обработке). При записи альбома было использовано множество инструментов: акустическая гитара, бас-гитара, синтезаторы, контрабас, гобой, электрический орган, вистл, колокольчики, электрическая гитара, пианино, мандолина, флейта, перкуссия, испанская гитара. Майк Олдфилд родился 15 мая 1953 года в Британии. Он работает во многих жанрах: фолк, келтик фолк, прогрессив, арт-рок и электронная музыка. Дебютный альбом Tubular Bells был включен в рейтинг 25 главных альбомов всех времён в стиле эмбиент, а заглавный трек использовался в фильме Изгоняющий дьявола и получил премию Грэмми. Олдфилд так же написал саундтрек к фильму The Killing Fields 1983 года.

Отзывы о товаре Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527035314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
Tubular Bells
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание дебютного альбома 1973 года, который называют лучшим в карьере Олдфилда. Пластинка пользуется огромной популярностью. Так, в Британии было продано 2 630 000 копий, а по всему миру примерно 17 миллионов. Все песни написаны Майком Олдфилдом, за исключением Sailors Hornpipe (народная музыка в авторской обработке). При записи альбома было использовано множество инструментов: акустическая гитара, бас-гитара, синтезаторы, контрабас, гобой, электрический орган, вистл, колокольчики, электрическая гитара, пианино, мандолина, флейта, перкуссия, испанская гитара. Майк Олдфилд родился 15 мая 1953 года в Британии. Он работает во многих жанрах: фолк, келтик фолк, прогрессив, арт-рок и электронная музыка. Дебютный альбом Tubular Bells был включен в рейтинг 25 главных альбомов всех времён в стиле эмбиент, а заглавный трек использовался в фильме Изгоняющий дьявола и получил премию Грэмми. Олдфилд так же написал саундтрек к фильму The Killing Fields 1983 года.
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Отзывы


Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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