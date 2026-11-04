Motley Crue - Theatre Of Pain (4050538782585) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Theatre Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
В наличии
Код товара: 617291
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538782585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Theatre Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
City Boys Blues, Smokin' In The Boys Room, Louder Than Hell, Keep Your Eye On The Money, Home Sweet Home, Tonight (We Need A Lover), Use It Or Lose It, Save Our Souls, Rasie Your Hands To Rock, Fight For Your Rights
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motley Crue - Theatre Of Pain (4050538782585) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: City Boys Blues, Smokin' In The Boys Room, Louder Than Hell, Keep Your Eye On The Money, Home Sweet Home, Tonight (We Need A Lover), Use It Or Lose It, Save Our Souls, Rasie Your Hands To Rock, Fight For Your Rights
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538782585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Motley Crue
Альбом (сингл)
Theatre Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
City Boys Blues, Smokin' In The Boys Room, Louder Than Hell, Keep Your Eye On The Money, Home Sweet Home, Tonight (We Need A Lover), Use It Or Lose It, Save Our Souls, Rasie Your Hands To Rock, Fight For Your Rights
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: City Boys Blues, Smokin' In The Boys Room, Louder Than Hell, Keep Your Eye On The Money, Home Sweet Home, Tonight (We Need A Lover), Use It Or Lose It, Save Our Souls, Rasie Your Hands To Rock, Fight For Your Rights
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motley Crue - Theatre Of Pain (4050538782585) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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