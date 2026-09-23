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Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка

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Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.1905
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Destination Out
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438761579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.1905
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Destination Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love And Hate, Esoteric, Kahlil The Prophet, Riff Raff
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка

Альбом саксофониста Дж Jackie McLean, выпущенный в 1963 году. Этот альбом является одним из ключевых записей в его дискографии и представляет собой важный вклад в жанр авангардного и модального джаза.

Отзывы о товаре Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438761579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.07.1905
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Destination Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love And Hate, Esoteric, Kahlil The Prophet, Riff Raff
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом саксофониста Дж Jackie McLean, выпущенный в 1963 году. Этот альбом является одним из ключевых записей в его дискографии и представляет собой важный вклад в жанр авангардного и модального джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Destination Out (0602438761579) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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