Gov't Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gov't Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка
Студийный альбом 2021 года группы Govt Mule, в котором музыканты представили как собственные песни, так и кавер-версии на композиции классиков американского блюза Хаулина Вульфа, Элмора Джеймса, Джуниора Уэллса, Энн Пибл, Bobby Blue Bland, а также Тома Уэйтса и The Animals. Участники группы сообщили в интервью, что, с одной стороны, они просто хотели заниматься тем, что делает их счастливыми, а с другой, миссия альбома – привлечь молодое поколение к блюзу. Релиз представлен на двойном 180-гр черном виниле. Gov’t Mule - американская блюз-рок-группа, образованная в 1994 году в качестве сайд-проекта участниками The Allman Brothers Band Уорреном Эйнсом и Алленом Вуди. Govt Mule являются одними из основных участников множества музыкальных фестивалей по всей Северной Америке.
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