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Gov't Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gov't Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка

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Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 1
Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 2
Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 3
Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 4
Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 5
Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 6
Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 7
Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 8
Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Heavy Load Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 1
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 2
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 3
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 4
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 5
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 6
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 7
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 8
  • Gov&#039;t Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gov't Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072287143]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Heavy Load Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gov't Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка

Студийный альбом 2021 года группы Govt Mule, в котором музыканты представили как собственные песни, так и кавер-версии на композиции классиков американского блюза Хаулина Вульфа, Элмора Джеймса, Джуниора Уэллса, Энн Пибл, Bobby Blue Bland, а также Тома Уэйтса и The Animals. Участники группы сообщили в интервью, что, с одной стороны, они просто хотели заниматься тем, что делает их счастливыми, а с другой, миссия альбома – привлечь молодое поколение к блюзу. Релиз представлен на двойном 180-гр черном виниле. Gov’t Mule - американская блюз-рок-группа, образованная в 1994 году в качестве сайд-проекта участниками The Allman Brothers Band Уорреном Эйнсом и Алленом Вуди. Govt Mule являются одними из основных участников множества музыкальных фестивалей по всей Северной Америке.

Отзывы о товаре Gov't Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072287143]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Heavy Load Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Студийный альбом 2021 года группы Govt Mule, в котором музыканты представили как собственные песни, так и кавер-версии на композиции классиков американского блюза Хаулина Вульфа, Элмора Джеймса, Джуниора Уэллса, Энн Пибл, Bobby Blue Bland, а также Тома Уэйтса и The Animals. Участники группы сообщили в интервью, что, с одной стороны, они просто хотели заниматься тем, что делает их счастливыми, а с другой, миссия альбома – привлечь молодое поколение к блюзу. Релиз представлен на двойном 180-гр черном виниле. Gov’t Mule - американская блюз-рок-группа, образованная в 1994 году в качестве сайд-проекта участниками The Allman Brothers Band Уорреном Эйнсом и Алленом Вуди. Govt Mule являются одними из основных участников множества музыкальных фестивалей по всей Северной Америке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gov't Mule - Heavy Load Blues (0888072287143) виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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