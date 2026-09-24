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Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка

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Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка - фото 1
Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка - фото 2
Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
YOURE GONNA GET IT!
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712379
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475489924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
YOURE GONNA GET IT!
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
When The Time Comes, You're Gonna Get It, Hurt, Magnolia, Too Much Ain't Enough, I Need To Know, Listen To Her Heart, No Second Thoughts, Restless, Baby's A Rock 'N' Roller
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When The Time Comes, You're Gonna Get It, Hurt, Magnolia, Too Much Ain't Enough, I Need To Know, Listen To Her Heart, No Second Thoughts, Restless, Baby's A Rock 'N' Roller

Отзывы о товаре Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602475489924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tom Petty
Альбом (сингл)
YOURE GONNA GET IT!
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
When The Time Comes, You're Gonna Get It, Hurt, Magnolia, Too Much Ain't Enough, I Need To Know, Listen To Her Heart, No Second Thoughts, Restless, Baby's A Rock 'N' Roller
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When The Time Comes, You're Gonna Get It, Hurt, Magnolia, Too Much Ain't Enough, I Need To Know, Listen To Her Heart, No Second Thoughts, Restless, Baby's A Rock 'N' Roller
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Petty - Youre Gonna Get It! (0602475489924) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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