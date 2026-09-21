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Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка

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Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 1
Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 2
Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 3
Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 4
Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 5
Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 6
Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 7
Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 8
Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scorpion Child
Альбом (сингл)
Acid Roulette
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 4
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 5
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 6
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 7
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 8
  • Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712347
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[727361350970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scorpion Child
Альбом (сингл)
Acid Roulette
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
She Sings, I Kill, Reaper's Danse, My Woman In Black, Acid Roulette, Winter Side Of Deranged, S?ance, Twilight Coven, Survives, Blind Man's Shine, Moon Tension, Tower Grove, Your Man, Addictions
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка

Лимитированный двойной виниловый LP в разворотном конверте. Техасская классика рока Scorpion Child выпустит свой второй альбом Acid Roulette в июне 2016 года на лейбле Nuclear Blast. Группа снова записывалась в студии The Bubble в Остине, штат Техас, с Крисом «Френчи» Смитом (The Answer, And You Will Know Us By The Trail of Dead), который также продюсировал и аранжировал одноимённый дебютный альбом группы. Сведение Acid Roulette выполнил Дэйв Шиффман (The Mars Volta, Dead Meadow, Jane's Addiction, Rage Against The Machine). Обложка альбома была разработана Эрин Джонатан Блэк, фотографом Максом Тейлором и графическим дизайнером Робом Кимурой.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[727361350970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scorpion Child
Альбом (сингл)
Acid Roulette
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
She Sings, I Kill, Reaper's Danse, My Woman In Black, Acid Roulette, Winter Side Of Deranged, S?ance, Twilight Coven, Survives, Blind Man's Shine, Moon Tension, Tower Grove, Your Man, Addictions
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лимитированный двойной виниловый LP в разворотном конверте. Техасская классика рока Scorpion Child выпустит свой второй альбом Acid Roulette в июне 2016 года на лейбле Nuclear Blast. Группа снова записывалась в студии The Bubble в Остине, штат Техас, с Крисом «Френчи» Смитом (The Answer, And You Will Know Us By The Trail of Dead), который также продюсировал и аранжировал одноимённый дебютный альбом группы. Сведение Acid Roulette выполнил Дэйв Шиффман (The Mars Volta, Dead Meadow, Jane's Addiction, Rage Against The Machine). Обложка альбома была разработана Эрин Джонатан Блэк, фотографом Максом Тейлором и графическим дизайнером Робом Кимурой.


Теги товара: Limited Edition
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