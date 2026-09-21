Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка
Лимитированный двойной виниловый LP в разворотном конверте. Техасская классика рока Scorpion Child выпустит свой второй альбом Acid Roulette в июне 2016 года на лейбле Nuclear Blast. Группа снова записывалась в студии The Bubble в Остине, штат Техас, с Крисом «Френчи» Смитом (The Answer, And You Will Know Us By The Trail of Dead), который также продюсировал и аранжировал одноимённый дебютный альбом группы. Сведение Acid Roulette выполнил Дэйв Шиффман (The Mars Volta, Dead Meadow, Jane's Addiction, Rage Against The Machine). Обложка альбома была разработана Эрин Джонатан Блэк, фотографом Максом Тейлором и графическим дизайнером Робом Кимурой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитPlacebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJudas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитСерёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) вин...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитРок-Острова - Лучшее (4657792368946) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Продано не всЁ (4657819840783) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитИгорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВалерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитI.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Scorpion Child - Acid Roulette (0727361350970) виниловая пластинка