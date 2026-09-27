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Marvin Gaye - What's Going On (0600753534236) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marvin Gaye - What's Going On (0600753534236) виниловая пластинка

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Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 1
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 2
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 3
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 4
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 5
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 6
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 7
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 8
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 9
Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
What's Going On
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 1
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 2
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 3
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 4
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 5
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 6
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 7
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 8
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 9
  • Marvin Gaye - What&#039;s Going On (0600753534236) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617159
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
What's Going On
Жанр
Soul
Трек-лист
What's Going On, What's Happening Brother, Flyin' High (In The Friendly Sky), Save The Children, God Is Love, Mercy Mercy Me (The Ecology), Right On, Wholy Holy, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marvin Gaye - What's Going On (0600753534236) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What's Going On, What's Happening Brother, Flyin' High (In The Friendly Sky), Save The Children, God Is Love, Mercy Mercy Me (The Ecology), Right On, Wholy Holy, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Marvin Gaye - What's Going On (0600753534236) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753534236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
What's Going On
Жанр
Soul
Трек-лист
What's Going On, What's Happening Brother, Flyin' High (In The Friendly Sky), Save The Children, God Is Love, Mercy Mercy Me (The Ecology), Right On, Wholy Holy, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What's Going On, What's Happening Brother, Flyin' High (In The Friendly Sky), Save The Children, God Is Love, Mercy Mercy Me (The Ecology), Right On, Wholy Holy, Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)


Теги товара: Соул
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