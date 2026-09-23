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Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 7
Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
FLEETWOOD MAC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 7
  • Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497839650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
FLEETWOOD MAC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Monday Morning, Warm Ways, Blue Letter, Rhiannon, Over My Head, Crystal, Say You Love Me, Landslide, World Turning, Sugar Daddy, Im So Afraid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка

Fleetwood Mac — это легендарная британская рок-группа, основанная в 1967 году. Их одноимённый альбом Fleetwood Mac, выпущенный в 1975 году, стал важным этапом в их карьере и положил начало эпохе, когда группа достигла международной популярности.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497839650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
FLEETWOOD MAC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Monday Morning, Warm Ways, Blue Letter, Rhiannon, Over My Head, Crystal, Say You Love Me, Landslide, World Turning, Sugar Daddy, Im So Afraid
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Fleetwood Mac — это легендарная британская рок-группа, основанная в 1967 году. Их одноимённый альбом Fleetwood Mac, выпущенный в 1975 году, стал важным этапом в их карьере и положил начало эпохе, когда группа достигла международной популярности.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Fleetwood Mac (0603497839650) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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