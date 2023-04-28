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Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка

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Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 1
Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 2
Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 3
Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 4
Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 5
Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Stigmata
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 1
  • Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 2
  • Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 3
  • Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 4
  • Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 5
  • Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0196587932312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Stigmata
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка

Arch Enemy - это непревзойденный шведский ретро-трэш/дэт. Северяне дубасят олдскульные бэнгерные риффы формата Slayer и Destruction с такой легкостью и радостью игры от души, что мышцы шеи начинают вращаться почти сами по себе, и умудряются, невероятно, снова и снова вставлять между последовательностями аккордов бензопилы двухчастные мелодичные переходы, которые не раз напоминают ранние Записи Iron Maiden и песни spherical Death. Stigmata еще больше усиливается благодаря великолепным песенным идеям и удивительно агрессивному, но никогда не преувеличенному вокалу. И самое главное, эти ребята умеют играть как черт. Вдохновитель Майкл Эмотт (Spiritual Beggars/экс-Carcass) и его брат Кристофер являются одним из лучших гитарных дуэтов на метал-сцене и знают, как очень впечатляюще использовать свои технические навыки, при этом всегда исполняя песни. Абсолютная необходимость для поклонников трэша/дэта!



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0196587932312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Stigmata
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Arch Enemy - это непревзойденный шведский ретро-трэш/дэт. Северяне дубасят олдскульные бэнгерные риффы формата Slayer и Destruction с такой легкостью и радостью игры от души, что мышцы шеи начинают вращаться почти сами по себе, и умудряются, невероятно, снова и снова вставлять между последовательностями аккордов бензопилы двухчастные мелодичные переходы, которые не раз напоминают ранние Записи Iron Maiden и песни spherical Death. Stigmata еще больше усиливается благодаря великолепным песенным идеям и удивительно агрессивному, но никогда не преувеличенному вокалу. И самое главное, эти ребята умеют играть как черт. Вдохновитель Майкл Эмотт (Spiritual Beggars/экс-Carcass) и его брат Кристофер являются одним из лучших гитарных дуэтов на метал-сцене и знают, как очень впечатляюще использовать свои технические навыки, при этом всегда исполняя песни. Абсолютная необходимость для поклонников трэша/дэта!


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arch Enemy - Stigmata (coloured) (0196587932312) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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