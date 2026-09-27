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Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black купить с доставкой в Москве
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Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black

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Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 1
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 2
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 3
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 4
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 5
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 6
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 7
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 8
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 9
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 10
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 11
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 12
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 13
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 14
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 15
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 16
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 1
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 2
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 3
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 4
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 5
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 6
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 7
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 8
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 9
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 10
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 11
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 12
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 13
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 14
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 15
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 16
  • Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614745
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
112

Описание товара Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black

Смотрите фильмы на большом экране с отличным звуком. В этом вам поможет преобразователь Ugreen. С его помощью можно передать изображение на VGA-монитор. А звук вывести отдельно на колонки. У переходника компактный корпус из прочного пластика. От корпуса идет провод длиной 25 см с штекером HDMI. Провод плоский – он не путается и дольше служит. Подключается переходник без лишних хлопот и дополнительных программ. Обратите внимание: кабели для подключения монитора VGA и колонок AUX приобретаются отдельно. Переходник поддерживает передачу видео в качестве FullHD 1920x1080 60 Hz – вы получаете четкое изображение на большом мониторе. Позолоченные контакты не окисляются, поэтому сигнал всегда стабильный и не ухудшается со временем. Для подключения устройств с высоким энергопотреблением понадобится дополнительное питание. Для этого в комплекте есть Micro-USB кабель. Подключите его к порту преобразователя и включите в сеть с помощью сетевого адаптера.

Отзывы о товаре Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Смотрите фильмы на большом экране с отличным звуком. В этом вам поможет преобразователь Ugreen. С его помощью можно передать изображение на VGA-монитор. А звук вывести отдельно на колонки. У переходника компактный корпус из прочного пластика. От корпуса идет провод длиной 25 см с штекером HDMI. Провод плоский – он не путается и дольше служит. Подключается переходник без лишних хлопот и дополнительных программ. Обратите внимание: кабели для подключения монитора VGA и колонок AUX приобретаются отдельно. Переходник поддерживает передачу видео в качестве FullHD 1920x1080 60 Hz – вы получаете четкое изображение на большом мониторе. Позолоченные контакты не окисляются, поэтому сигнал всегда стабильный и не ухудшается со временем. Для подключения устройств с высоким энергопотреблением понадобится дополнительное питание. Для этого в комплекте есть Micro-USB кабель. Подключите его к порту преобразователя и включите в сеть с помощью сетевого адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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