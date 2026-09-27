Мобильный телефон Maxvi B32 Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613038
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Время работы в режиме ожидания
250
Габариты
145.8x64.8x17.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон Maxvi B32 Blue
Maxvi B32 - функциональный аппарат с эргономичным корпусом, удобной клавиатурой, громким динамиком и большим дисплеем (3,2”), который идеально подходит для просмотра фотографий и чтения книг. Этот телефон оснащён функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Время работы в режиме ожидания
250
Габариты
145.8x64.8x17.8 мм
Страна производитель
Китай
Maxvi B32 - функциональный аппарат с эргономичным корпусом, удобной клавиатурой, громким динамиком и большим дисплеем (3,2”), который идеально подходит для просмотра фотографий и чтения книг. Этот телефон оснащён функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами
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