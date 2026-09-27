Harnoncourt Nikolaus - Mozart: Requiem (0190296611346) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Harnoncourt Nikolaus - Mozart: Requiem (0190296611346) виниловая пластинка
Знаменитый релиз 40-летней давности на 180-граммовом виниле, с новым ремастерингом в высоком разрешении и оригинально обложкой.. Николаус Арнонкур описывает Реквием Моцарта как «глубоко личную конфронтацию, пугающую и трогательную в случае композитора, который обычно в поразительной степени разделял свою жизнь и опыт от своего творчества». В этой знаменитой записи, впервые выпущенной в 1982 году, использовано издание, опубликованное Эйленбергом в 1972 году, стремясь приблизиться к духу самого композитора, он заменяет знакомые инструменты Франца Ксавера Зюссмайра, завершившего Реквием после смерти Моцарта. К 40-летию записи, она была ремастирована с оригинальных лент в формате High Definition 192kHz / 24-bit и будет выпущена на виниле с оригинальной обложкой.
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