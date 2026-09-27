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Пожарная машина инерционная 06-22F купить с доставкой в Москве
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Пожарная машина инерционная 06-22F

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Пожарная машина инерционная 06-22F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605372
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
14х9х8
Вес, г.
380

Описание товара Пожарная машина инерционная 06-22F

Игрушка Пожарная машина 06-22F несомненно понравится вашему ребенку. Машина благодаря инерционному механизму может ездить самостоятельно и при этом не требует батареек. Игрушка способствует развитию воображения.

Отзывы о товаре Пожарная машина инерционная 06-22F




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка Пожарная машина 06-22F несомненно понравится вашему ребенку. Машина благодаря инерционному механизму может ездить самостоятельно и при этом не требует батареек. Игрушка способствует развитию воображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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