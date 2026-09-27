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Автомобиль пожарный "Мой первый грузовик" (в сеточке) 3225 купить с доставкой в Москве
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Автомобиль пожарный "Мой первый грузовик" (в сеточке) 3225

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Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 1
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 2
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 3
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 4
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 5
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 6
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 7
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 8
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 9
Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 1
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 2
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 3
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 4
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 5
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 6
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 7
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 8
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 9
  • Автомобиль пожарный &quot;Мой первый грузовик&quot; (в сеточке) 3225 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
540 руб.  1 003 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605370
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х10
Вес, г.
280

Описание товара Автомобиль пожарный "Мой первый грузовик" (в сеточке) 3225

Игрушка от бренда Полесье Автомобиль пожарный Мой первый грузовик 3225 несомненно понравится вашему ребенку. Серия «Мой первый грузовик» от фабрики «Полесье» идеально подходит для того, чтобы стать первой машинкой малыша. Пожарный автомобиль компактный по размеру, создан из качественного пластика. Машинка имеет опции: подъёмный кран. Платформа, на которой установлен кран, крутится. Поэтому игра с автомобилем интересная и познавательная. В кабине помещаются фигурки двух человечков, с которыми можно разыгрывать сценарии игры. Колёса самосвала прорезинены, что обеспечивает минимальный уровень шума при катании игрушки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Автомобиль пожарный "Мой первый грузовик" (в сеточке) 3225




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Полесье Автомобиль пожарный Мой первый грузовик 3225 несомненно понравится вашему ребенку. Серия «Мой первый грузовик» от фабрики «Полесье» идеально подходит для того, чтобы стать первой машинкой малыша. Пожарный автомобиль компактный по размеру, создан из качественного пластика. Машинка имеет опции: подъёмный кран. Платформа, на которой установлен кран, крутится. Поэтому игра с автомобилем интересная и познавательная. В кабине помещаются фигурки двух человечков, с которыми можно разыгрывать сценарии игры. Колёса самосвала прорезинены, что обеспечивает минимальный уровень шума при катании игрушки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобиль пожарный "Мой первый грузовик" (в сеточке) 3225 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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