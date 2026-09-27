Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
540 руб.
1 003
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605370
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Описание товара Автомобиль пожарный "Мой первый грузовик" (в сеточке) 3225
Игрушка от бренда Полесье Автомобиль пожарный Мой первый грузовик 3225 несомненно понравится вашему ребенку. Серия «Мой первый грузовик» от фабрики «Полесье» идеально подходит для того, чтобы стать первой машинкой малыша. Пожарный автомобиль компактный по размеру, создан из качественного пластика. Машинка имеет опции: подъёмный кран. Платформа, на которой установлен кран, крутится. Поэтому игра с автомобилем интересная и познавательная. В кабине помещаются фигурки двух человечков, с которыми можно разыгрывать сценарии игры. Колёса самосвала прорезинены, что обеспечивает минимальный уровень шума при катании игрушки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Игрушка от бренда Полесье Автомобиль пожарный Мой первый грузовик 3225 несомненно понравится вашему ребенку. Серия «Мой первый грузовик» от фабрики «Полесье» идеально подходит для того, чтобы стать первой машинкой малыша. Пожарный автомобиль компактный по размеру, создан из качественного пластика. Машинка имеет опции: подъёмный кран. Платформа, на которой установлен кран, крутится. Поэтому игра с автомобилем интересная и познавательная. В кабине помещаются фигурки двух человечков, с которыми можно разыгрывать сценарии игры. Колёса самосвала прорезинены, что обеспечивает минимальный уровень шума при катании игрушки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Автомобиль пожарный "Мой первый грузовик" (в сеточке) 3225 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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