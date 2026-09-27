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Катер "Патруль" в сеточке 47212 купить с доставкой в Москве
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Катер "Патруль" в сеточке 47212

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Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 1
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 2
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 3
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 4
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 5
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 6
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 7
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 8
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 9
Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 1
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 2
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 3
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 4
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 5
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 6
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 7
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 8
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 9
  • Катер &quot;Патруль&quot; в сеточке 47212 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605342
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х15
Вес, г.
367

Описание товара Катер "Патруль" в сеточке 47212

Игрушка от бренда Полесье Катер Патруль в сеточке 47212 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Катер "Патруль" в сеточке 47212




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Полесье Катер Патруль в сеточке 47212 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катер "Патруль" в сеточке 47212 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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