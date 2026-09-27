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Буксир "Лагуна" 41531 купить с доставкой в Москве
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Буксир "Лагуна" 41531

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Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 1
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Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 6
Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 7
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Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 1
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 2
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 3
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 4
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 5
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 6
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 7
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 8
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 9
  • Буксир &quot;Лагуна&quot; 41531 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605332
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х15
Вес, г.
367

Описание товара Буксир "Лагуна" 41531

Игрушка от бренда Полесье Буксир Лагуна 41531 несомненно понравится вашему ребенку. Буксир «Лагуна» создан для активного детского отдыха. С корабликом можно играть дома, в бассейне и на свежем воздухе. Игрушка выполнена из пластмассы высокого качества и прекрасно держится на воде. Для удобного использования предусмотрен шнурок, за который можно перемещать игрушку по воде. Реалистичности в игре добавит штурвал и прицепное устройство в задней части корпуса судна. Игрушка выполнена в нескольких цветовых вариантах и продается в сеточке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Буксир "Лагуна" 41531




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Полесье Буксир Лагуна 41531 несомненно понравится вашему ребенку. Буксир «Лагуна» создан для активного детского отдыха. С корабликом можно играть дома, в бассейне и на свежем воздухе. Игрушка выполнена из пластмассы высокого качества и прекрасно держится на воде. Для удобного использования предусмотрен шнурок, за который можно перемещать игрушку по воде. Реалистичности в игре добавит штурвал и прицепное устройство в задней части корпуса судна. Игрушка выполнена в нескольких цветовых вариантах и продается в сеточке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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