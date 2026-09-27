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Самолет "Омега" (в сеточке) 72306 купить с доставкой в Москве
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Самолет "Омега" (в сеточке) 72306

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Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 1
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 2
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 3
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 4
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 5
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 6
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 7
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 8
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 9
Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 1
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 2
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 3
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 4
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 5
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 6
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 7
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 8
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 9
  • Самолет &quot;Омега&quot; (в сеточке) 72306 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605290
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х12
Вес, г.
178

Описание товара Самолет "Омега" (в сеточке) 72306

Игрушка от бренда Полесье Самолет Омега 72306 несомненно понравится вашему ребенку. Самолёт Омега от фабрики «Полесье» - это игрушка, которая имеет округлую форму и стильный дизайн. Пропеллер самолёта подвижный, что делает игру более реалистичной и захватывающей. Кабина самолёта имеет одно сидение и приборную панель. Также конструкция самолёта предполагает наличие шасси с колёсиками. Это позволяет передвигать игрушку по плоской поверхности и способствуют созданию различных игровых сценариев. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Самолет "Омега" (в сеточке) 72306




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Полесье Самолет Омега 72306 несомненно понравится вашему ребенку. Самолёт Омега от фабрики «Полесье» - это игрушка, которая имеет округлую форму и стильный дизайн. Пропеллер самолёта подвижный, что делает игру более реалистичной и захватывающей. Кабина самолёта имеет одно сидение и приборную панель. Также конструкция самолёта предполагает наличие шасси с колёсиками. Это позволяет передвигать игрушку по плоской поверхности и способствуют созданию различных игровых сценариев. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Самолет "Омега" (в сеточке) 72306 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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