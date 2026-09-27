Маячок APPLE AirTag (1 Pack)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маячок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603308
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
30
Описание товара Маячок APPLE AirTag (1 Pack)
Технологии связи Bluetooth для поиска в ограниченном радиусе Чип U1 от Apple для использования технологии Ultra Wideband Поддержка NFC для режима пропажи Динамик Встроенный динамик Элемент питания Сменная круглая плоская батарейка CR2032 (замена может производиться пользователем) Датчик Акселерометр Защита от брызг, воды и пыли Рейтинг защиты IP67 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут)
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Технологии связи Bluetooth для поиска в ограниченном радиусе Чип U1 от Apple для использования технологии Ultra Wideband Поддержка NFC для режима пропажи Динамик Встроенный динамик Элемент питания Сменная круглая плоская батарейка CR2032 (замена может производиться пользователем) Датчик Акселерометр Защита от брызг, воды и пыли Рейтинг защиты IP67 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут)
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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