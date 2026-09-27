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Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка

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Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 1
Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 2
Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 3
Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 4
Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 5
Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 6
Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Attero Dominatus
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 3
  • Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 4
  • Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 5
  • Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 6
  • Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361264345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Attero Dominatus
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Attero Dominatus, Nuclear Attack, Rise Of Evil, In The Name Of God, We Burn, Angels Calling, Back In Control, Light In The Black, Metal Cr?e, F?r Immer, L?nga Bollar P? Bengt, Metal Medley (Live In Falun 2008), Nightchild, Primo Victoria
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Attero Dominatus, Nuclear Attack, Rise Of Evil, In The Name Of God, We Burn, Angels Calling, Back In Control, Light In The Black, Metal Cr?e, F?r Immer, L?nga Bollar P? Bengt, Metal Medley (Live In Falun 2008), Nightchild, Primo Victoria

Отзывы о товаре Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361264345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
Attero Dominatus
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Attero Dominatus, Nuclear Attack, Rise Of Evil, In The Name Of God, We Burn, Angels Calling, Back In Control, Light In The Black, Metal Cr?e, F?r Immer, L?nga Bollar P? Bengt, Metal Medley (Live In Falun 2008), Nightchild, Primo Victoria
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Attero Dominatus, Nuclear Attack, Rise Of Evil, In The Name Of God, We Burn, Angels Calling, Back In Control, Light In The Black, Metal Cr?e, F?r Immer, L?nga Bollar P? Bengt, Metal Medley (Live In Falun 2008), Nightchild, Primo Victoria
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabaton - Attero Dominatus (0727361264345) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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