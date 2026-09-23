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America - Alternates & Rarities (0603497841813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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America - Alternates & Rarities (0603497841813) виниловая пластинка

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America - Alternates &amp; Rarities (0603497841813) виниловая пластинка - фото 1
America - Alternates &amp; Rarities (0603497841813) виниловая пластинка - фото 2
America - Alternates &amp; Rarities (0603497841813) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Alternates & Rarities
Жанр
Фолк-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • America - Alternates &amp; Rarities (0603497841813) виниловая пластинка - фото 1
  • America - Alternates &amp; Rarities (0603497841813) виниловая пластинка - фото 2
  • America - Alternates &amp; Rarities (0603497841813) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601266
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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America - Alternates & Rarities (0603497841813) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Alternates & Rarities
Жанр
Фолк-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара America - Alternates & Rarities (0603497841813) виниловая пластинка

Ограниченное издание. Цветной винил (прозрачный). A1. Riverside (Live at Trident Studios, London, UK, 1971). A2. Ventura Highway (Alternate Mix). A3. I Need You (Alternate Mix). A4. Rainy Day (Polydor Demo). A5. A Horse With No Name (Alternate Mix). A6. Simple Life (Japan Commercial Single). B1. Sister Golden Hair (Spanish Version). B2. Lonely People (Alternate Vocal Mix). B3. Shes Gonna Let You Down (Alternate Mix). B4. Company (Alternate Mix). B5. Its Life (Alternate Mix). B6. Foolin (Alternate Early Version). B7. Hideaway (1976 Radio Spot).

Отзывы о товаре America - Alternates & Rarities (0603497841813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Alternates & Rarities
Жанр
Фолк-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ограниченное издание. Цветной винил (прозрачный). A1. Riverside (Live at Trident Studios, London, UK, 1971). A2. Ventura Highway (Alternate Mix). A3. I Need You (Alternate Mix). A4. Rainy Day (Polydor Demo). A5. A Horse With No Name (Alternate Mix). A6. Simple Life (Japan Commercial Single). B1. Sister Golden Hair (Spanish Version). B2. Lonely People (Alternate Vocal Mix). B3. Shes Gonna Let You Down (Alternate Mix). B4. Company (Alternate Mix). B5. Its Life (Alternate Mix). B6. Foolin (Alternate Early Version). B7. Hideaway (1976 Radio Spot).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


America - Alternates & Rarities (0603497841813) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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