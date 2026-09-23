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Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb купить с доставкой в Москве
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Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb

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Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 1
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 2
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 3
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 4
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 5
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 6
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 7
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 8
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 9
Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфоны
Линейка
Google Pixel 7
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Google Tensor G2
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Срок службы товара
2 года
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 1
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 2
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 3
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 4
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 5
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 6
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 7
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 8
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 9
  • Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600455
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Характеристики

Бренд
Google
Тип товара
Смартфоны
Комплектация
Телефон; Кабель USB Type-C; Переходник USB-C - USB-A
Линейка
Google Pixel 7
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Google Tensor G2
Частота процессора, МГц
2850
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10.8
Камера, МП
50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Срок службы товара
2 года
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb

Смартфон Google Pixel 7 оснащен 6.3-дюймовым OLED-дисплеем с невидимыми глазом рамками. Вы насладитесь впечатляющей гаммой оттенков, расширенными углами обзора и почувствуете себя на месте персонажа игры или фильма. В корпусе из металла и стекла скрыт 8-ядерный процессор и 8 ГБ оперативной памяти. Вам обеспечен быстрый запуск приложений и переключение между окнами без задержек. Прежде чем получить доступ к данным, необходимо пройти аутентификацию по отпечатку пальца или чертам лица. Смартфон Google Pixel 7 гарантирует профессиональное качество съемки. Камера с 2 модулями добавит насыщенности кадрами, приблизит удаленные элементы, создаст эффект размытости заднего фона. Реверсивная зарядка восполнит энергию необходимых электронных устройств. Емкость аккумулятора в 4355 мАч рассчитана на длительное использование возможностей ассистента.

Отзывы о товаре Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb




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Характеристики
Бренд
Google
Тип товара
Смартфоны
Комплектация
Телефон; Кабель USB Type-C; Переходник USB-C - USB-A
Линейка
Google Pixel 7
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.3
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Процессор
Google Tensor G2
Частота процессора, МГц
2850
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10.8
Камера, МП
50+12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Срок службы товара
2 года
Описание
Смартфон Google Pixel 7 оснащен 6.3-дюймовым OLED-дисплеем с невидимыми глазом рамками. Вы насладитесь впечатляющей гаммой оттенков, расширенными углами обзора и почувствуете себя на месте персонажа игры или фильма. В корпусе из металла и стекла скрыт 8-ядерный процессор и 8 ГБ оперативной памяти. Вам обеспечен быстрый запуск приложений и переключение между окнами без задержек. Прежде чем получить доступ к данным, необходимо пройти аутентификацию по отпечатку пальца или чертам лица. Смартфон Google Pixel 7 гарантирует профессиональное качество съемки. Камера с 2 модулями добавит насыщенности кадрами, приблизит удаленные элементы, создаст эффект размытости заднего фона. Реверсивная зарядка восполнит энергию необходимых электронных устройств. Емкость аккумулятора в 4355 мАч рассчитана на длительное использование возможностей ассистента.
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Отзывы


Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb - этот товар вы можете купить по цене 27510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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