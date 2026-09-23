Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb
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Характеристики
Описание товара Смартфон Google Pixel 7 8/128Gb
Смартфон Google Pixel 7 оснащен 6.3-дюймовым OLED-дисплеем с невидимыми глазом рамками. Вы насладитесь впечатляющей гаммой оттенков, расширенными углами обзора и почувствуете себя на месте персонажа игры или фильма. В корпусе из металла и стекла скрыт 8-ядерный процессор и 8 ГБ оперативной памяти. Вам обеспечен быстрый запуск приложений и переключение между окнами без задержек. Прежде чем получить доступ к данным, необходимо пройти аутентификацию по отпечатку пальца или чертам лица. Смартфон Google Pixel 7 гарантирует профессиональное качество съемки. Камера с 2 модулями добавит насыщенности кадрами, приблизит удаленные элементы, создаст эффект размытости заднего фона. Реверсивная зарядка восполнит энергию необходимых электронных устройств. Емкость аккумулятора в 4355 мАч рассчитана на длительное использование возможностей ассистента.
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