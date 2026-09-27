Фен Philips BHD350/10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596875
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, инструкция, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х10
Вес, кг.
1.1
Описание товара Фен Philips BHD350/10
Фен Philips 3000 Series BHD350 мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем. Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15°C ниже. Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
2100 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, насадки, инструкция, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация
Страна производитель
Китай
Фен Philips 3000 Series BHD350 мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем. Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15°C ниже. Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с холодным воздухом, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Фен Philips BHD350/10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Philips BHD350/10