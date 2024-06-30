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Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B

3 Отзывы
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Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 1
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 2
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 3
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 4
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 5
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 6
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 7
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 8
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 9
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 10
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 11
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 12
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 13
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 14
Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 1
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 2
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 3
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 4
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 5
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 6
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 7
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 8
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 9
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 10
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 11
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 12
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 13
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 14
  • Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586445
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Характеристики

Бренд
DARINA
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.1x56x52 см
Размеры в упаковке, см
65х57х12
Вес, кг.
9

Описание товара Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B

Описание товара Варочная поверхность индукционная Darina 5P EI 313 B Индукционная варочная панель DARINA 5Р ЕI313 В поверхность выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорным управлением. Стеклокерамическая поверхность оснащена четырьмя электрическими конфорками различной мощности. Благодаря индукционному типу нагрева вы можете моментально нагревать посуду и легко регулировать мощность. Индукционная конфорка с лёгкостью распознаёт размер посуды и нагревает только её, остальная поверхность конфорки остаётся холодной и безопасной. В данной модели предусмотрен электронный таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки. Панель оснащена индикатором остаточного тепла, который позволяет некоторое время использовать конфорку после ее отключения. Кроме того, индикация остаточного тепла – одна из функций безопасности Вас и Ваших детей. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Darina 5P EI 313 B

Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная плита по этой цене
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая панель, срок гарантии большой, сравнить не с чем по звуку, но работает тише чем вытяжка)) нагревает быстро импульсами. Готовлю на 3 (скорости)) выше не нужно считаю, хотя там до 9 по моему скоростей))
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2021
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили домой. Выглядит хорошо. Раньше пользовалась газовой плитой, поэтому были некоторые сложности в освоении. Но это дело привычки. При использовании гудит, что тоже было не привычно. Девять режимов работы. При выборе малых режимов нагрева панель не регулирует мощность нагрева, а только длительность (несколько секунд греет, затем на несколько секунд отключатся), о чем я не знала. Может это особенность всех индукционных панелей, а может только этой. Вроде есть таймер выключения, но с этим я ещё не разбиралась



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Характеристики
Бренд
DARINA
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.1x56x52 см
Описание
Описание товара Варочная поверхность индукционная Darina 5P EI 313 B Индукционная варочная панель DARINA 5Р ЕI313 В поверхность выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорным управлением. Стеклокерамическая поверхность оснащена четырьмя электрическими конфорками различной мощности. Благодаря индукционному типу нагрева вы можете моментально нагревать посуду и легко регулировать мощность. Индукционная конфорка с лёгкостью распознаёт размер посуды и нагревает только её, остальная поверхность конфорки остаётся холодной и безопасной. В данной модели предусмотрен электронный таймер, конфорки отключаются автоматически. Варочная поверхность оборудована функцией блокировки. Панель оснащена индикатором остаточного тепла, который позволяет некоторое время использовать конфорку после ее отключения. Кроме того, индикация остаточного тепла – одна из функций безопасности Вас и Ваших детей. Техника DARINA поможет создать уютную и комфортную атмосферу в доме. Вы можете насладиться легкостью приготовления кулинарных блюд без лишних трат.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная плита по этой цене
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая панель, срок гарантии большой, сравнить не с чем по звуку, но работает тише чем вытяжка)) нагревает быстро импульсами. Готовлю на 3 (скорости)) выше не нужно считаю, хотя там до 9 по моему скоростей))
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2021
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили домой. Выглядит хорошо. Раньше пользовалась газовой плитой, поэтому были некоторые сложности в освоении. Но это дело привычки. При использовании гудит, что тоже было не привычно. Девять режимов работы. При выборе малых режимов нагрева панель не регулирует мощность нагрева, а только длительность (несколько секунд греет, затем на несколько секунд отключатся), о чем я не знала. Может это особенность всех индукционных панелей, а может только этой. Вроде есть таймер выключения, но с этим я ещё не разбиралась


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