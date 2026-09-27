Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG3428XMP)
Гигабитный управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3428XMP – модель корпоративного класса, ориентированная на «обслуживание» PoE-совместимых устройств. Возможность питания по витой паре реализована на всех 24 портах Ethernet. Суммарный бюджет PoE значителен – 384 Вт. Вы не испытаете проблем с подбором IP-камер, IP-телефонов, точек доступа и другого оборудования PoE. Коммутатор TP-Link TL-SG3428XMP отличается высокоэффективной приоритизацией трафика, улучшенной сетевой безопасностью и расширенными возможностями управления. В числе дополнительных возможностей устройства, в частности – автоматическое обнаружение устройств, умный мониторинг сети и перезагрузка по расписанию. Количество портов SFP – 4. Внутренняя пропускная способность коммутатора очень высока – 128 Гбит/с. Коммутатор рассчитан на установку в стойку. Монтажные кронштейны входят в комплект поставки. Бесперебойность функционирования устройства в любых режимах помогают обеспечивать 2 вентилятора. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора широк – от 0 до 45° C.
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