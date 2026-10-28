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Бритва Бердск 3386А купить с доставкой в Москве
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Бритва Бердск 3386А

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Бритва Бердск 3386А
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 582847
Доставка в Москве
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Бритва Бердск 3386А
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х5
Вес, г.
300

Описание товара Бритва Бердск 3386А

Электробритва Бердск 3386А характеризуется наличием двухдорожечных бреющих ножей. Таким образом, происходит увеличение интенсивности и качества бритья за счет большей площади. Также в электробритве установлена трехножевая бритвенная система для объемного бритья: плавающие бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока.

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Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Бердск 3386А характеризуется наличием двухдорожечных бреющих ножей. Таким образом, происходит увеличение интенсивности и качества бритья за счет большей площади. Также в электробритве установлена трехножевая бритвенная система для объемного бритья: плавающие бреющие ножи, подвижные сектора бреющего блока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва Бердск 3386А - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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