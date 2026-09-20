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Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 купить с доставкой в Москве
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Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013

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Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 1
Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 2
Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 3
Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 4
Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 5
Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные светильники
  • Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 1
  • Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 2
  • Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 3
  • Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 4
  • Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 5
  • Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
14 241 руб.  26 489 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581428
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Характеристики

Бренд
Yeelight
Тип товара
Умные светильники
Размеры в упаковке, см
53х53х14
Вес, кг.
3.46

Описание товара Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013

Голосовое управление освещением с помощью таких умных домашних хабов как Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Алиса и Салют. Будь то включение / выключение, регулировка яркости, работа с таймером или создание расписания, с легкостью управляйте освещением с помощью приложения Yeelight. Не хотите вставать, чтобы выключить свет перед сном? Беспроводной умный переключатель Yeelight и пульт дистанционного управления Yeelight Remote сделают это за вас. Arwen S оснащен специальным модулем с 16 миллионами цветовых оттенков для максимально детальной регулировки света. Вы можете включить одновременно основной свет и дополнительную цветовую подсветку, чтобы создать сказочную атмосферу, или каждый вариант освещения по отдельности, чтобы слегка добавить романтического настроения. Чтобы с помощью запатентованного быстросъемного крепления легко установить светильник, аккуратно зафиксируйте основание на посадочном месте. Обеспечить высокий уровень комфорта для создания требуемой атмосферы позволит регулируемая настройка яркости и цветовой температуры освещения. Цветовая температура в диапазоне 2700K-6500K, создает правильный свет для нужного настроения. Arwen S поддерживает режим лунного света со сверхнизкой яркостью, идеальной для ночного времени: мягкое, комфортное свечение убирает блики и снижает зрительное напряжение, совсем как лунный свет. С индексом цветопередачи (Ra) до 95 светильник максимально точно отображает цвета, как при естественном солнечном свете, так что вы увидите свой мир в настоящих красках. Легкий корпус без зазоров обеспечивает эффективную защиту от пыли и насекомых.

Отзывы о товаре Умный потолочный светильник Yeelight Arwen Ceiling Light 450S YLXD013




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Yeelight
Тип товара
Умные светильники
Описание
Голосовое управление освещением с помощью таких умных домашних хабов как Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Алиса и Салют. Будь то включение / выключение, регулировка яркости, работа с таймером или создание расписания, с легкостью управляйте освещением с помощью приложения Yeelight. Не хотите вставать, чтобы выключить свет перед сном? Беспроводной умный переключатель Yeelight и пульт дистанционного управления Yeelight Remote сделают это за вас. Arwen S оснащен специальным модулем с 16 миллионами цветовых оттенков для максимально детальной регулировки света. Вы можете включить одновременно основной свет и дополнительную цветовую подсветку, чтобы создать сказочную атмосферу, или каждый вариант освещения по отдельности, чтобы слегка добавить романтического настроения. Чтобы с помощью запатентованного быстросъемного крепления легко установить светильник, аккуратно зафиксируйте основание на посадочном месте. Обеспечить высокий уровень комфорта для создания требуемой атмосферы позволит регулируемая настройка яркости и цветовой температуры освещения. Цветовая температура в диапазоне 2700K-6500K, создает правильный свет для нужного настроения. Arwen S поддерживает режим лунного света со сверхнизкой яркостью, идеальной для ночного времени: мягкое, комфортное свечение убирает блики и снижает зрительное напряжение, совсем как лунный свет. С индексом цветопередачи (Ra) до 95 светильник максимально точно отображает цвета, как при естественном солнечном свете, так что вы увидите свой мир в настоящих красках. Легкий корпус без зазоров обеспечивает эффективную защиту от пыли и насекомых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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