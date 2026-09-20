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Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White] купить с доставкой в Москве
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Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White]

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Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White] - фото 1
Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White] - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White] - фото 1
  • Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White] - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580763
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Характеристики

Бренд
Pulsar
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White]

Супербыстрые и супергладкие глайды Pulsar изготовлены из сверхпрочного алюмосиликатного стекла. Гладкое покрытие и удобная округлая форма увеличивают скорость и точность скольжения мыши по поверхности. дают вам огромное преимущество при прицеливании и отслеживании. Материал глайдов намного прочнее тефлона, так что эти ножки прослужат вам намного дольше. Superglides имеют почти нулевое начальное трение, что приводит к захватывающему, плавному скольжению, одновременно быстрому и контролируемому. Не рекомендуется использовать со стеклянными ковриками для мыши и поверхностями.

Отзывы о товаре Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White]




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Характеристики
Бренд
Pulsar
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Супербыстрые и супергладкие глайды Pulsar изготовлены из сверхпрочного алюмосиликатного стекла. Гладкое покрытие и удобная округлая форма увеличивают скорость и точность скольжения мыши по поверхности. дают вам огромное преимущество при прицеливании и отслеживании. Материал глайдов намного прочнее тефлона, так что эти ножки прослужат вам намного дольше. Superglides имеют почти нулевое начальное трение, что приводит к захватывающему, плавному скольжению, одновременно быстрому и контролируемому. Не рекомендуется использовать со стеклянными ковриками для мыши и поверхностями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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