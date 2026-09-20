Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White]
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 580763
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Стеклянные глайды для мыши Pulsar Superglide для Glorious Model O / Model O- [White]
Супербыстрые и супергладкие глайды Pulsar изготовлены из сверхпрочного алюмосиликатного стекла. Гладкое покрытие и удобная округлая форма увеличивают скорость и точность скольжения мыши по поверхности. дают вам огромное преимущество при прицеливании и отслеживании. Материал глайдов намного прочнее тефлона, так что эти ножки прослужат вам намного дольше. Superglides имеют почти нулевое начальное трение, что приводит к захватывающему, плавному скольжению, одновременно быстрому и контролируемому. Не рекомендуется использовать со стеклянными ковриками для мыши и поверхностями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Супербыстрые и супергладкие глайды Pulsar изготовлены из сверхпрочного алюмосиликатного стекла. Гладкое покрытие и удобная округлая форма увеличивают скорость и точность скольжения мыши по поверхности. дают вам огромное преимущество при прицеливании и отслеживании. Материал глайдов намного прочнее тефлона, так что эти ножки прослужат вам намного дольше. Superglides имеют почти нулевое начальное трение, что приводит к захватывающему, плавному скольжению, одновременно быстрому и контролируемому. Не рекомендуется использовать со стеклянными ковриками для мыши и поверхностями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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