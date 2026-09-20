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SSD Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS)

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Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
561
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577436
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
561
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х2х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS)

M.2 накопитель ExeGate NextPro UV500TS240 с интерфейсом подключения SATA III способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами. Благодаря скорости 561 Мбайт/сек он увеличивает отзывчивость всей системы и уменьшает время отклика при решении задач. Благодаря объему 240 ГБ диск SSD предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийного контента и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Из преимуществ ExeGate NextPro UV500TS240 – сниженное потребление энергии и бесшумная работа.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
561
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate NextPro UV500TS240 с интерфейсом подключения SATA III способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами. Благодаря скорости 561 Мбайт/сек он увеличивает отзывчивость всей системы и уменьшает время отклика при решении задач. Благодаря объему 240 ГБ диск SSD предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийного контента и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Из преимуществ ExeGate NextPro UV500TS240 – сниженное потребление энергии и бесшумная работа.
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Отзывы


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