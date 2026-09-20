Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200MHz (KSM32RS4/16MRR)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которым важна стабильность и достаточный запас производительности для повседневной работы и современных игр. Он станет отличным выбором для апгрейда старого ПК или сборки новой офисной, домашней или игровой системы среднего класса. С объёмом 16 ГБ вы комфортно справитесь с многозадачностью, держа открытыми десятки вкладок в браузере, фоновые приложения и нетребовательную игру, но для профессионального монтажа видео или работы с очень большими проектами может потребоваться комплект из двух таких планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к актуальному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR3. Форм-фактор SO-DIMM однозначно указывает, что эта память предназначена для установки в ноутбуки, компактные десктопные системы (NUC, мини-ПК) и некоторые материнские платы формата mini-ITX. Важно помнить, что физически он несовместим со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночная планка объёмом 16 ГБ предлагает солидный задел для большинства задач. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что позитивно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. По сравнению с базовой частотой 2400 или 2666 МГц, такой режим даст заметно более высокий кадровый показатель в играх и ускорит обработку больших файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данный модуль по умолчанию, скорее всего, работает на стандартных для ноутбучной платформы частотах и напряжении, которое обычно составляет 1.2 В. Для активации заявленной частоты 3200 МГц необходимо, чтобы ноутбук или материнская плата поддерживали такую скорость работы памяти и соответствующий профиль (часто XMP или его аналог). В ноутбучных системах разгон памяти и тонкая настройка таймингов обычно сильно ограничены, поэтому основная задача - обеспечить совместимость и стабильную работу на максимальной частоте, разрешённой платформой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Ключевой момент - необходимо проверить, какую максимальную частоту поддерживает конкретная модель ноутбука или материнской платы. Даже если модуль рассчитан на 3200 МГц, система может автоматически понизить его частоту до своего максимального предела, например, 2933 или 2666 МГц. Для гарантированной работы на заявленной скорости рекомендуется свериться со спецификациями устройства.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в типичном для SO-DIMM формате без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбуков, где ограничено внутреннее пространство и система охлаждения рассчитана на определённый теплопакет. Отсутствие массивного радиатора делает планку компактной и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука, но при этом подразумевает, что модуль не предназначен для экстремального разгона и длительных экстремальных нагрузок в специализированных системах с активным обдувом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если в вашем ноутбуке два слота и установлен один модуль на 8 ГБ, вы можете заменить его на этот 16 ГБ или добавить этот модуль к существующему, но в последнем случае двухканальный режим может работать нестабильно или не активироваться, если модули разные по характеристикам.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться в физической и технической совместимости: ваш ноутбук должен использовать память DDR4 в форм-факторе SO-DIMM. Проверьте максимальный поддерживаемый объём на слот и общий максимальный объём, а также предельную частоту памяти в спецификациях вашей модели. Этот модуль - отличное решение для однозначного апгрейда старого ноутбука с 4 или 8 ГБ памяти до 16 ГБ, а для новых сборок или ноутбуков с двумя свободными слотами лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок для гарантированной работы в двухканальном режиме на высокой частоте.