Память оперативная DDR3 Digma 4Gb 1333MHz (DGMAD31333004D)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3 Digma 4Gb 1333MHz (DGMAD31333004D)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR3 - оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого домашнего или офисного компьютера. Он позволяет увеличить отзывчивость системы при работе с документами, просмотре веб-страниц и использовании легких приложений. Для современных игр или ресурсоемких задач вроде видеомонтажа 4 ГБ объема и скорости 1333 МГц уже недостаточно, однако для базового использования такой модуль станет простым и бюджетным решением, чтобы вдохнуть новую жизнь в проверенную платформу.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR3 с форм-фактором DIMM, предназначенный исключительно для настольных персональных компьютеров. Поколение DDR3 - это устаревший, но все еще широко распространенный стандарт, который устанавливается в сокеты материнских плат, выпущенных примерно с 2007 по 2015 год. Важно понимать, что DDR3 физически и электрически несовместима с более новыми слотами DDR4 или DDR5, поэтому модуль подойдет только для соответствующей платформы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 4 ГБ, а его номинальная частота равна 1333 МГц. В современных реалиях такой объём является минимально достаточным для комфортной работы в среде Windows 10 или 11 при условии использования в двухканальном режиме (пара таких планок даст 8 ГБ). Частота 1333 МГц - одна из базовых для DDR3, она обеспечивает приемлемую пропускную способность для офисных задач и нетребовательных приложений, но не даст значимого прироста в играх по сравнению с более медленными вариантами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и точное рабочее напряжение для данной модели обычно указываются производителем как стандартные для частоты 1333 МГц, например, CL9 или CL10. Это означает стандартную латентность, характерную для массовых модулей своего поколения. Данная память, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP и работает на заводских настройках материнской платы, что упрощает установку и гарантирует стабильность на старом железе.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами на процессорах Intel Core i-серии 1-4 поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и соответствующих им чипсетах (H61, B75, H81, B85 и др.), а также с платформами AMD на разъёмах AM3/AM3+ (Phenom II, FX-серия). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR3, а не для DDR4. На многих старых платах максимальная поддерживаемая частота для каждого слота может быть ограничена 1333 или 1600 МГц, и этот модуль идеально впишется в такие рамки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оперативной памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Отсутствие массивного теплораспределителя является нормой для модулей с невысокой частотой и стандартным напряжением, так как они практически не нагреваются при типовой нагрузке. Низкий профиль планки гарантирует полное отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах или модернизации готовых систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется установить две одинаковые планки в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками - той же частотой, объёмом и таймингами, чтобы минимизировать риск нестабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для современных материнских плат. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно этот тип памяти. Также имейте в виду, что 4 ГБ на один модуль сегодня - это относительно небольшой объём, и для комфортной многозадачности лучше рассматривать комплект из двух таких планок или поискать модули большей ёмкости. Этот вариант оптимален для недорогого и простого обновления старого ПК, но для сборки новой системы следует выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR3 - оптимальный выбор для недорогого апгрейда старого домашнего или офисного компьютера. Он позволяет увеличить отзывчивость системы при работе с документами, просмотре веб-страниц и использовании легких приложений. Для современных игр или ресурсоемких задач вроде видеомонтажа 4 ГБ объема и скорости 1333 МГц уже недостаточно, однако для базового использования такой модуль станет простым и бюджетным решением, чтобы вдохнуть новую жизнь в проверенную платформу.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR3 с форм-фактором DIMM, предназначенный исключительно для настольных персональных компьютеров. Поколение DDR3 - это устаревший, но все еще широко распространенный стандарт, который устанавливается в сокеты материнских плат, выпущенных примерно с 2007 по 2015 год. Важно понимать, что DDR3 физически и электрически несовместима с более новыми слотами DDR4 или DDR5, поэтому модуль подойдет только для соответствующей платформы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 4 ГБ, а его номинальная частота равна 1333 МГц. В современных реалиях такой объём является минимально достаточным для комфортной работы в среде Windows 10 или 11 при условии использования в двухканальном режиме (пара таких планок даст 8 ГБ). Частота 1333 МГц - одна из базовых для DDR3, она обеспечивает приемлемую пропускную способность для офисных задач и нетребовательных приложений, но не даст значимого прироста в играх по сравнению с более медленными вариантами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и точное рабочее напряжение для данной модели обычно указываются производителем как стандартные для частоты 1333 МГц, например, CL9 или CL10. Это означает стандартную латентность, характерную для массовых модулей своего поколения. Данная память, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP и работает на заводских настройках материнской платы, что упрощает установку и гарантирует стабильность на старом железе.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами на процессорах Intel Core i-серии 1-4 поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и соответствующих им чипсетах (H61, B75, H81, B85 и др.), а также с платформами AMD на разъёмах AM3/AM3+ (Phenom II, FX-серия). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR3, а не для DDR4. На многих старых платах максимальная поддерживаемая частота для каждого слота может быть ограничена 1333 или 1600 МГц, и этот модуль идеально впишется в такие рамки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оперативной памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Отсутствие массивного теплораспределителя является нормой для модулей с невысокой частотой и стандартным напряжением, так как они практически не нагреваются при типовой нагрузке. Низкий профиль планки гарантирует полное отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что особенно важно при сборке в компактных корпусах или модернизации готовых систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется установить две одинаковые планки в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками - той же частотой, объёмом и таймингами, чтобы минимизировать риск нестабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который не подходит для современных материнских плат. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно этот тип памяти. Также имейте в виду, что 4 ГБ на один модуль сегодня - это относительно небольшой объём, и для комфортной многозадачности лучше рассматривать комплект из двух таких планок или поискать модули большей ёмкости. Этот вариант оптимален для недорогого и простого обновления старого ПК, но для сборки новой системы следует выбирать современные стандарты DDR4 или DDR5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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