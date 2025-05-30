Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
3000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%3 630 руб. 5 058 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568536
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
3000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
12
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х12х10
Вес, кг.
2.58
Описание товара Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500
Углошлифовальная машина DEKO DKAG1500, 125 мм, 1500 Вт, 063-4297 предназначена для резки, шлифовки, черновой обработки и полировки металлов, камней и керамических изделий с соответствующими насадками. Предусмотрена функция регулировки скорости оборотов. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает лучший контроль и безопасность во время работы. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку. Двигатель защищен от абразивной пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
3000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
12
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Углошлифовальная машина DEKO DKAG1500, 125 мм, 1500 Вт, 063-4297 предназначена для резки, шлифовки, черновой обработки и полировки металлов, камней и керамических изделий с соответствующими насадками. Предусмотрена функция регулировки скорости оборотов. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает лучший контроль и безопасность во время работы. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку. Двигатель защищен от абразивной пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Работать очень удобно и легко,особенно после макиты с ее жуткой кнопкой включения.
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовался но первый взгляд выглядит огонь, работает замечательно
Достоинства:
Комментарий:
работает, но слабовато, явно не 1500вт как заявлено, моя вторая болгарка на 1100вт тянет также или лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Цена равно качество, не много шумновата. Плавный пуск это большой плюс.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, я доволен спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая Ушм! плавный старт, не вибрирует и в руке лежит удобно
Достоинства:
Комментарий:
проверил, работает. посторонних шумов и запахов нет. посмотрим в работе. пока нравится,увесистая как я люблю))) провод конечно жёсткий возможно на долго не хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Мужа сказал работает все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает без вопросов. Плавный пуск, даёт удобство. Сколько послужит, это только время покажет. Надеюсь долго послужит
Достоинства:
Комментарий:
Поставил бы 10 звёзд.Упаковано хорошо. Доставка приемлемая. Внутри коробки тоже всё хорошо. Выглядит компактно, но при этом увесистая. Проверил регулировку оборотов, работает. Исходя из своего опыта (Макита реплика) заглянул в редуктор. Смазки достаточно, она чистая. Из минусов- немного неровно впаяли болт в рукоятку. Когда закручиваешь, немного гуляет). А так инструмент готов к работе прямо из коробки. Покупкой доволен, деньги потрачены не зря. По необходимости буду ещё брать инструмент этой марки. И всем кто ищет, рекомендую к покупке. Сам долго присматривался к этой марке, не жалею. Всем добра и мирного неба над головой! Обнял, приподнял!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная УШМ! За такиую цену очень качественный инструмент! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано Работой довольны
Достоинства:
Комментарий:
отличная ушм за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
нормальная, только задом на перед крутит, не могу привыкнуть
Достоинства:
Комментарий:
Прибыло в рабочем состоянии. В работе посмотрим как покажет. В целом я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, сложности хватает, не греется.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, пока что не пользовался.
Достоинства:
Комментарий:
Забрал,собрал,хорошая УШМ за эти деньги!Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка. целая упаковка.
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG1500
Достоинства:
Комментарий:
Работать очень удобно и легко,особенно после макиты с ее жуткой кнопкой включения.
Достоинства:
Комментарий:
ещё не пользовался но первый взгляд выглядит огонь, работает замечательно
Достоинства:
Комментарий:
работает, но слабовато, явно не 1500вт как заявлено, моя вторая болгарка на 1100вт тянет также или лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Цена равно качество, не много шумновата. Плавный пуск это большой плюс.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, я доволен спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая Ушм! плавный старт, не вибрирует и в руке лежит удобно
Достоинства:
Комментарий:
проверил, работает. посторонних шумов и запахов нет. посмотрим в работе. пока нравится,увесистая как я люблю))) провод конечно жёсткий возможно на долго не хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Мужа сказал работает все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает без вопросов. Плавный пуск, даёт удобство. Сколько послужит, это только время покажет. Надеюсь долго послужит
Достоинства:
Комментарий:
Поставил бы 10 звёзд.Упаковано хорошо. Доставка приемлемая. Внутри коробки тоже всё хорошо. Выглядит компактно, но при этом увесистая. Проверил регулировку оборотов, работает. Исходя из своего опыта (Макита реплика) заглянул в редуктор. Смазки достаточно, она чистая. Из минусов- немного неровно впаяли болт в рукоятку. Когда закручиваешь, немного гуляет). А так инструмент готов к работе прямо из коробки. Покупкой доволен, деньги потрачены не зря. По необходимости буду ещё брать инструмент этой марки. И всем кто ищет, рекомендую к покупке. Сам долго присматривался к этой марке, не жалею. Всем добра и мирного неба над головой! Обнял, приподнял!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная УШМ! За такиую цену очень качественный инструмент! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано Работой довольны
Достоинства:
Комментарий:
отличная ушм за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
нормальная, только задом на перед крутит, не могу привыкнуть
Достоинства:
Комментарий:
Прибыло в рабочем состоянии. В работе посмотрим как покажет. В целом я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, сложности хватает, не греется.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, пока что не пользовался.
Достоинства:
Комментарий:
Забрал,собрал,хорошая УШМ за эти деньги!Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка. целая упаковка.