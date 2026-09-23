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Тепловентилятор Engy EN-526 купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Engy EN-526

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Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 1
Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 2
Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 3
Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 4
Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 5
Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
  • Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 1
  • Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 2
  • Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 3
  • Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 4
  • Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 5
  • Тепловентилятор Engy EN-526 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566410
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Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.13

Описание товара Тепловентилятор Engy EN-526

Защита от перегревания мотора позволит долгое время пользоваться устройством и не даст случиться пожарам. Современный компактный дизайн имеет скромные габариты, поместится на рабочем столе или любом другом удобном для вас месте. Управление механическое.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy EN-526




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Защита от перегревания мотора позволит долгое время пользоваться устройством и не даст случиться пожарам. Современный компактный дизайн имеет скромные габариты, поместится на рабочем столе или любом другом удобном для вас месте. Управление механическое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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