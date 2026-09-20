Top.Mail.Ru
Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото 1
Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото 2
Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото 3
Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Материал рукояти
металл
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
  • Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото 1
  • Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото 2
  • Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото 3
  • Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566278
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Кобальт
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Комплектация
Струбцина
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, г.
950

Описание товара Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870

Струбцина Кобальт 248-870 способна надежно и эргономично крепить детали под углом 90 градусов для дальнейшей их обработки. Инструмент применяется во время столярных и слесарных работ. Материал рамы выполнен из высококачественного алюминия и покрыт яркой синей краской, которая привлекает к себе внимание, поэтому деталь не затеряется в мастерской. Благодаря надежному креплению Кобальт 248-870 обладает большой устойчивостью и не шатается во время работы. Ширина зажима составляет 65 мм, благодаря чему струбцину можно использовать для фиксации широких деталей.

Отзывы о товаре Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Кобальт
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Комплектация
Струбцина
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина Кобальт 248-870 способна надежно и эргономично крепить детали под углом 90 градусов для дальнейшей их обработки. Инструмент применяется во время столярных и слесарных работ. Материал рамы выполнен из высококачественного алюминия и покрыт яркой синей краской, которая привлекает к себе внимание, поэтому деталь не затеряется в мастерской. Благодаря надежному креплению Кобальт 248-870 обладает большой устойчивостью и не шатается во время работы. Ширина зажима составляет 65 мм, благодаря чему струбцину можно использовать для фиксации широких деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...