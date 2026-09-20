Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Материал рукояти
металл
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566278
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Комплектация
Струбцина
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х5
Вес, г.
950
Описание товара Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870
Струбцина Кобальт 248-870 способна надежно и эргономично крепить детали под углом 90 градусов для дальнейшей их обработки. Инструмент применяется во время столярных и слесарных работ. Материал рамы выполнен из высококачественного алюминия и покрыт яркой синей краской, которая привлекает к себе внимание, поэтому деталь не затеряется в мастерской. Благодаря надежному креплению Кобальт 248-870 обладает большой устойчивостью и не шатается во время работы. Ширина зажима составляет 65 мм, благодаря чему струбцину можно использовать для фиксации широких деталей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Струбцина
Назначение
применяется во время столярных и слесарных работ
Комплектация
Струбцина
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
37
Способ крепления
струбцина
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Струбцина Кобальт 248-870 способна надежно и эргономично крепить детали под углом 90 градусов для дальнейшей их обработки. Инструмент применяется во время столярных и слесарных работ. Материал рамы выполнен из высококачественного алюминия и покрыт яркой синей краской, которая привлекает к себе внимание, поэтому деталь не затеряется в мастерской. Благодаря надежному креплению Кобальт 248-870 обладает большой устойчивостью и не шатается во время работы. Ширина зажима составляет 65 мм, благодаря чему струбцину можно использовать для фиксации широких деталей.
Струбцина угловая быстрозажимная 65 мм КОБАЛЬТ 248-870 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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