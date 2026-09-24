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Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) купить с доставкой в Москве
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Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654)

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Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 1
Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 2
Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 3
Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 4
Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 5
Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 6
Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Пресс-клещи
Материал рукояти
пластик
  • Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 1
  • Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 2
  • Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 3
  • Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 4
  • Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 5
  • Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 6
  • Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723371
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654)
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Пресс-клещи
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х2
Вес, г.
438

Описание товара Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654)

Пресс-клещи для втулочных наконечников ЗУБР ПКМ-6-6 0.25 - 6 мм.кв, 22654_z01 выполнены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей. Инструмент подходит для профессионального применения. Пресс-клещи обладают повышенным ресурсом и обеспечивают наивысшее качество электромонтажных работ.



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Отзывы о товаре Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Пресс-клещи
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Пресс-клещи для втулочных наконечников ЗУБР ПКМ-6-6 0.25 - 6 мм.кв, 22654_z01 выполнены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей. Инструмент подходит для профессионального применения. Пресс-клещи обладают повышенным ресурсом и обеспечивают наивысшее качество электромонтажных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - стоимость товара 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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