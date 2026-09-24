Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Пресс-клещи
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 723371
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Пресс-клещи
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х2
Вес, г.
438
Описание товара Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654)
Пресс-клещи для втулочных наконечников ЗУБР ПКМ-6-6 0.25 - 6 мм.кв, 22654_z01 выполнены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей. Инструмент подходит для профессионального применения. Пресс-клещи обладают повышенным ресурсом и обеспечивают наивысшее качество электромонтажных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитСтрубцина G-образная,300 мм Сибртех
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 100x400мм, кованая Denzel (20471)
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитМонтировка-лом Kraftool 21807-90_z01, 900 / 19 мм, монтажный лом
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКувалда KRAFTOOL Fiberglass, 1.5 кг, (2008-1.5)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитУсиленный литой заклёпочник ЗУБР П-700 31192_z01, 2,4 - 4,8 мм
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-3, 3 к...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитАвтоматический кернер ЗУБР 21420-10, 105 мм
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитАвтоматический кернер ЗУБР 21420-12, 125 мм
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитЗаклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитЛевые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-L, 250 мм
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитПравые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-R, 250 мм
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКованая кувалда ЗУБР 20112-3, 450 мм, 3 кг
Бренд
Тип инструмента
Пресс-клещи
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Пресс-клещи для втулочных наконечников ЗУБР ПКМ-6-6 0.25 - 6 мм.кв, 22654_z01 выполнены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей. Инструмент подходит для профессионального применения. Пресс-клещи обладают повышенным ресурсом и обеспечивают наивысшее качество электромонтажных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654) - стоимость товара 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пресс-клещи мультидиапазонные ЗУБР ПКМ-6, 0.25 - 6 мм2, Профессионал (22654)