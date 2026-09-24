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Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) купить с доставкой в Москве
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Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75)

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Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 1
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 2
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 3
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 4
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 5
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 6
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 7
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 8
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 9
Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
75
Расход губок
80
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 1
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 2
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 3
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 4
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 5
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 6
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 7
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 8
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 9
  • Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75)
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Ширина губок
75
Расход губок
80
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х6
Вес, кг.
1.74

Описание товара Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75)

Станочные сверлильные тиски ЗУБР 75 мм 32721-75 предназначены для надежного закрепления деталей при выполнении точных слесарных работ. Тиски изготовлены из специального высокопрочного чугуна и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Установка тисков на столе осуществляется с помощью винтов и гаек, для чего в основании предусмотрены пазы для крепления к поверхности. Сменные губки изготовлены из высококачественной стали, закалённой до 45-52 HRC и отшлифованы. На рабочую поверхность губок нанесены рифления для надёжного и безопасного крепления деталей. Шарнирная рукоятка.



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Отзывы о товаре Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Ширина губок
75
Расход губок
80
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Станочные сверлильные тиски ЗУБР 75 мм 32721-75 предназначены для надежного закрепления деталей при выполнении точных слесарных работ. Тиски изготовлены из специального высокопрочного чугуна и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Установка тисков на столе осуществляется с помощью винтов и гаек, для чего в основании предусмотрены пазы для крепления к поверхности. Сменные губки изготовлены из высококачественной стали, закалённой до 45-52 HRC и отшлифованы. На рабочую поверхность губок нанесены рифления для надёжного и безопасного крепления деталей. Шарнирная рукоятка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски ЗУБР 75 мм, станочные сверлильные, Профессионал (32721-75) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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